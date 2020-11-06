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Международные резервы Украины сократились на 1,5%: из-за погашения долгов и поддержки гривны

Международные резервы Украины сократились на 1,5%: из-за погашения долгов и поддержки гривны

Киев  •  УНН

 • 16838 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Международные резервы Украины составляли 26,1 млрд долл. США по итогам октября, сократившись за месяц на 1,5% - из-за погашения долгов государства, в том числе и внешних, и поддержки гривны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Нацбанка.

"По состоянию на 1 ноября 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 140,4 млн долл. США (в эквиваленте). В октябре они уменьшились на 1,5% вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций Национальным банком для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке", - сообщили в НБУ.

В общем, как указано, динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

  • во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 381,0 млн долл. США (в эквиваленте). В частности, 213,3 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, 78,0 млн долл. США - на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 188,0 млн долл. США (в эквиваленте).
  • во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В отдельные дни октября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в том числе активизации импортеров. Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 191,3 млн долл. США.
  • в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 1,1 млн долл. США (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов, как отмечается, покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, международные резервы Украины в сентябре резко сократились и составили 26,5 млрд долл. США.

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