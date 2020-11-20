Голубовська: хочу побачити відповідальність за діяльність часів Супрун

“Я сподіваюся, що цього не станеться (відставки чинного міністра охорони здоров’я Максима Степанова — ред.). Сподіваюся, що наше керівництво й наш Президент почують голос медичних працівників, які в основному підтримують Максима Володимировича. Знаєте, було звернення президента Академії медичних наук з цього приводу. Це за останні роки перший міністр, який не тільки чує, але й розуміє, що йому говорять. До цього і не чули, і не розуміли. Я вважаю, що він зробив, у тих обмежених ресурсах і в тій розвалині, яка йому дісталася, принципіально важливі для нас — лікарів — речі. А те, що стосується розслідування й притягненню до відповідальності, то ми всі давно чекаємо, коли це станеться. У нас є підрахунки Рахункової палати. І мені, як громадянці України, хотілося би почути відповіді на питання, які викреслені в цих звітах Рахункової палати епохи Супрун”, — підкреслила Голубовська.

Додамо, що Уляна Супрун була виконуючою обов’язку Міністра охорони здоров’я з 27 липня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

Зазначимо, що на початку лютого 2019 року у Рахунковій палаті заявили, що МОЗ не може опрацювати кредит, за який з бюджету сплачено 3 млн доларів відсотків і “четвертий рік левова частка 215 млн дол. лежать “мертвим вантажем”.

Тоді ж Рахункова палата і Світовий банк зацікавились “мертвим вантажем” у 137 млн доларів із позики для регіонів і МОЗ, який очолювала саме Уляна Супрун.

Пізніше, Рахункова палата встановила нецільове використання коштів і порушення при плануванні під час “Аудиту використання державних коштів, виділених МОЗ для лікування українців за кордоном”. Мова йшла про 1 млрд 454 млн грн.

Додамо, що нещодавно нинішній міністр охорони здоров’я Максим Степанов висловився про реформи Уляни Супрун: “це якась „дика“ імплементація нормальної системи охорони здоров’я, яка існує в різних країнах”.