Голубовська: хочу побачити відповідальність за діяльність часів Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що чекає на звіти Рахункової палати стосовно діяльності колишньої виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я та довкілля Уляни Супрун. Про це Голубовська заявила в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Я сподіваюся, що цього не станеться (відставки чинного міністра охорони здоров’я Максима Степанова — ред.). Сподіваюся, що наше керівництво й наш Президент почують голос медичних працівників, які в основному підтримують Максима Володимировича. Знаєте, було звернення президента Академії медичних наук з цього приводу. Це за останні роки перший міністр, який не тільки чує, але й розуміє, що йому говорять. До цього і не чули, і не розуміли. Я вважаю, що він зробив, у тих обмежених ресурсах і в тій розвалині, яка йому дісталася, принципіально важливі для нас — лікарів — речі. А те, що стосується розслідування й притягненню до відповідальності, то ми всі давно чекаємо, коли це станеться. У нас є підрахунки Рахункової палати. І мені, як громадянці України, хотілося би почути відповіді на питання, які викреслені в цих звітах Рахункової палати епохи Супрун”, — підкреслила Голубовська.
Додамо, що Уляна Супрун була виконуючою обов’язку Міністра охорони здоров’я з 27 липня 2016 року до 29 серпня 2019 року.
Зазначимо, що на початку лютого 2019 року у Рахунковій палаті заявили, що МОЗ не може опрацювати кредит, за який з бюджету сплачено 3 млн доларів відсотків і “четвертий рік левова частка 215 млн дол. лежать “мертвим вантажем”.
Тоді ж Рахункова палата і Світовий банк зацікавились “мертвим вантажем” у 137 млн доларів із позики для регіонів і МОЗ, який очолювала саме Уляна Супрун.
Пізніше, Рахункова палата встановила нецільове використання коштів і порушення при плануванні під час “Аудиту використання державних коштів, виділених МОЗ для лікування українців за кордоном”. Мова йшла про 1 млрд 454 млн грн.
Додамо, що нещодавно нинішній міністр охорони здоров’я Максим Степанов висловився про реформи Уляни Супрун: “це якась „дика“ імплементація нормальної системи охорони здоров’я, яка існує в різних країнах”.