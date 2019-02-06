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Рахункова палата: МОЗ не може опрацювати кредит, за який з бюджету сплачено 3 млн доларів відсотків

Рахункова палата: МОЗ не може опрацювати кредит, за який з бюджету сплачено 3 млн доларів відсотків

Київ • УНН

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КІЕВ.6 лютого. УНН. Міністерство охорони здоров'я України не використовує кредит Світового банку на підвищення якості медпослуг в регіонах: четвертий рік левова частка 215 млн дол. лежать "мертвим вантажем", а за кредитом держава сплатила вже понад 3 млн дол. відсотків і комісій. Про це заявив заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер на сторінці Facebook, повідомляє УНН.

"Один з об'єктивних індикаторів успішності реформ - ефективність (результативність і продуктивність) використання бюджетних коштів на цілі реформування... Ні рішення судів про відсторонення, ні теги на підтримку потенційно відстороненої керівниці МОЗУ, а саме такі об'єктивні вимірювання відображають реальний стан речей в одній з найчутливіших сфер життєдіяльності держави", - пише Майснер.

В оприлюдненому звіті Рахункової палати говориться про те, що кредит на 18 років з 5-річним пільговим періодом Україна взяла на початку 2015 року. В цілому 215 млн дол. повинні були бути спрямованіна боротьбу і профілактику серцево-судинних захворювань, раку, закупівлю медобладнання, навчання медперсоналу. Однак за три роки МОЗ розподілило в регіони лише 52,8 млн дол. Навіть третини від загальної суми кредиту не змогли освоїти. Понад 7 млн дол залишаються на рахунках місцевих бюджетів як незатребувані, а 45,5 млн дол (або 70%) використовували виключно на семінари, тренінги та оргвитрати - поїздки, готелі, кейтеринг, зарплати активістів при МОЗ і навіть вітальні листівки з Днем медика.

При цьому держава справно платить комісію і відсотки за кредитом, в тому числі і за невикористані кошти.

"На сьогодні ми вже заплатили майже 3 млн доларів комісії і відсотків, або майже 85 млн грн. Заплатили за то, що гроші просто лежать і чекають", - аналізує звіт Дзеркало тижня.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов нардепа Ігоря Мосійчука та відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України. Суд пояснив: в.о. міністра не може перебувати на посаді більше місяця, в той час як Уляна Супрун перебуває на посаді довше двох років.

Це не перший висновок Рахункової палати про порушення в діяльності МОЗ під керівництвом Уляни Супрун. Раніше Рахункова палата вказувала на непрозоре та неефективне витрачання бюджетних коштів за програмами лікування дітей за кордоном, боротьби з туберкульозом в Україні та міжнародних закупівель.

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