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Счетная палата: Минздрав не может обработать кредит, за который из бюджета уплачено 3 млн долларов процентов

Киев  •  УНН

 • 11898 просмотра

КИЕВ.6 февраля. УНН. Министерство здравоохранения Украины не использует кредит Мирового банка на повышение качества медуслуг в регионах: четвертый год львиная доля 215 млн дол. лежат “мертвым грузом”, по кредиту государство заплатило уже свыше 3 млн дол. процентов и комиссий. Об этом заявил заместитель главы Счетной палаты Андрей Майснер на странице Facebook, сообщает УНН

“Один из объективных индикаторов успешности реформ — эффективность (результативность и продуктивность) использования бюджетных средств на цели реформирования... Ни решения судов об отстранении, ни тэги в поддержку потенциально отстраненной руководительницы МЗУ, а именно такие объективные измерения отображают реальное положение вещей в одной из самых чувствительных сфер жизнедеятельности государства”, — пишет Майснер.

В обнародованном отчете  Счетной палаты говорится о том, что кредит на 18 лет с 5-летним льготным периодом Украина взяла в начале 2015 года. В общей сложности 215 млн дол. должны были направить на борьбу и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, рака, закупку медоборудования, обучение медперсонала. Однако за три года МЗУ распределило в регионы всего лишь 52,8 млн дол. Даже трети от общей суммы кредита не смогли освоить. Более 7 млн дол остаются на счетах местных бюджетов как невостребованные, а 45,5 млн дол (или 70%) использовали исключительно на семинары, тренинги и орграсходы — поездки, отели, кейтеринг, зарплаты активистов при Минздраве и даже поздравительные листовки с Днём медика.

При этом государство исправно платит комиссию и проценты по кредиту, в том числе и за неиспользованные средства. “На сегодня мы уже заплатили почти 3 млн долларов комиссии и процентов, или почти 85 млн грн. Заплатили за то, что деньги просто лежат и ждут”, — анализирует отчет Зеркало недели.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск нардепа Игоря Мосийчука и отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины. Суд объяснил: и.о. министра не может находиться в должности больше месяца, в то время как Ульяна Супрун пребывает в должности дольше двух лет.

Это не первый вывод Счетной палаты о нарушениях в деятельности Минздрава под руководством Ульяны Супрун. Ранее Счетная палата указывала на непрозрачное и неэффективное расходование бюджетных средств по программам лечения детей за границей, борьбы с туберкулезом в Украине и международных закупок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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