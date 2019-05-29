Рахункова палата назвала найбільш неефективні програми в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Найбільш неефективне використання державних коштів відбувається при лікуванні українців за кордоном, у сфері наукових розробок в агропромисловому комплексі тощо. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"Найбільші обсяги порушень бюджетного законодавства, в тому числі нецільове використання коштів і порушення при плануванні, були встановлені при проведенні таких заходів: "Аудит використання державних коштів, виділених МОЗ для лікування українців за кордоном" – 1 млрд 454 млн грн, "Аудит використання державних коштів державного бюджету, спрямованих Мінагрополітики, спрямованих на дослідження, прикладні наукові розробки у сфері розвитку агропромислового комплексу" – 588 млн грн, "Аудит ефективності виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері наукового співробітництва за рамковою програмою з ЄС "Горизонт-2020" – 499 млн", - зазначив Пацкан.
За його словами, переважно йдеться про лікування важкохворих українців. В Україні налічується майже 1 млн хворих на онкологічні захворювання, кожного року 130 тис. нових випадків онкології, однак дуже багато з них збирає кошти на лікування через фонди, через інтернет тощо.
Також, за його словами, неефективно використовувалися кошти бюджету на надання допомоги переселенцям для компенсації витрат на проживання, на придбання житла військовослужбовцям Міноборони.
Нагадаємо, за даними Рахункової палати, найменш ефективно використовують державні кошти Міністерство інфраструктури, Міністерство охорони здоровя, Генеральна прокуратура й Держслужба у справах ветеранів.
Нагадаємо, план надходжень до держбюджету не виконано на 10,8%. Збереження наявних економічних тенденцій створює додаткові ризики виконання доходів держбюджету.