Рахункова палата повідомила, хто найменш ефективно використовує держкошти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністерство інфраструктури, Міністерство охорони здоровя, Генеральна прокуратура й Держслужба у справах ветеранів найменш ефективно використовують державні кошти. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"Минулого року ми перевірили 598 об'єктів, аудитами було охоплено майже 305 млрд грн, ми підготували та затвердили 91 звіт, нашими аудиторами було встановлено порушень на суму 17 млрд грн – це порушення бюджетного та іншого законодавства, неефективне використання бюджетних коштів, майна, коштів міжнародних організацій, недоліки при плануванні, адмініструванні дохідної частини бюджету", - зазначив Пацкан.
За його словами, в середньому, кожен аудитор РП в минулого року виявив недоліків на 60 млн грн.
При цьому він додав, що в РП вперше склали рейтинг порушників серед державних органів, які найбільш неефективно управляли і використовували державні кошти, серед тих, які були перевірені у 2018 році згідно з планом.
"Перша п’ятірка виглядає так: Міністерство інфраструктури – майже 55% з обсягу перевірених нами бюджетних коштів використовувались неефективно; МОЗ – 42%, Генеральна прокуратура України – 37%, Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО – 16%", - розповів Пацкан.
Також він звернув увагу, що самі урядовці проігнорували сьогоднішнє засідання парламенту, хоча їх запрошували до Верховної Ради.
Нагадаємо, план надходжень до держбюджету не виконано на 10,8%. Збереження наявних економічних тенденцій створює додаткові ризики виконання доходів держбюджету.