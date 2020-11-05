Дика імплементація: Степанов висловився про медреформу Супрун

“Що стосується реформи, я впевнений що наша система охорони здоров’я, якої майже на сьогоднішній день не існує, потребує саме реформування — реформи і виведення її на нормальний рівень. Вона не може бути така, в якому стані вона знаходиться. Тепер що стосується системи охорони здоров’я, реформа Супрун, як ви її називаєте — це просто така якась дика імплементація нормальної системи охорони здоров’я, яка існує в різних країнах”, — сказав Степанов.

Міністр заявив, що МОЗ має намір зробити в Україні “нормальну державну систему охорони здоров’я” з елементами страхової. медицини, яка буде ефективною.

“Я вважаю, що реформа, як ви називаєте „реформа Супрун“, у нас в тому вигляді, в якому вона була запропонована, діяти не буде. Вона буде діяти зовсім по інших, нормальних, цивілізованих правилах. Якщо ви говорите про відміну, то мабуть, ви маєте на увазі відміну законодавства, яке регулює сферу системи охорони здоров’я. Я не вважаю що це законодавство треба відміняти, його треба вдосконалювати”, — додав він.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Україні було оприлюднено аудиторський звіт першого етапу медичної реформи, який показав як витрачалися кошти на лікування пацієнтів.