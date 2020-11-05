Дикая имплементация: Степанов высказался о медреформе Супрун

“Что касается реформы, я уверен что наша система здравоохранения, которой почти на сегодняшний день не существует, требует именно реформирования — реформы и вывода ее на нормальный уровень. Она не может быть такой, в каком состоянии она находится. Теперь, что касается системы здравоохранения, реформа Супрун, как вы ее называете, — это просто такая какая-то дикая имплементация нормальной системы здравоохранения, которая существует в разных странах”, — сказал Степанов.

Министр заявил, что Минздрав намерен сделать в Украине “нормальную государственную систему здравоохранения” с элементами страховой медицины, которая будет эффективной.

“Я считаю, что реформа, как вы называете „реформа Супрун“, у нас в том виде, в котором она была предложена, действовать не будет. Она будет действовать совсем по другим, нормальных, цивилизованных правилах. Если вы говорите об отмене, то наверное, вы имеете в виду отличие законодательства, регулирующего сферу здравоохранения. Я не считаю, что это законодательство нужно отменять, его надо совершенствовать”, — добавил он.

В конце сентября в Украине было обнародовано аудиторский отчет первого этапа медицинской реформы, который показал как расходовались средства на лечение пациентов.