Голубовская: хочу увидеть ответственность за деятельность времен Супрун

“Я надеюсь, что этого не произойдет (отставки действующего министра здравоохранения Максима Степанова — ред.). Надеюсь, что наше руководство и наш Президент услышат голос медицинских работников, которые в основном поддерживают Максима Владимировича. Знаете, было обращение президента Академии медицинских наук по этому поводу. Это за последние годы первый министр, который не только слышит, но и понимает, что ему говорят. До этого и не слышали, и не понимали. Я считаю, что он сделал, в тех ограниченных ресурсах и в тех развалинах, которые ему достались, принципиально важные для нас — врачей — вещи. А то, что касается расследования и привлечения к ответственности, то мы все давно ждем, когда это произойдет. У нас есть подсчеты Счетной палаты. И мне, как гражданке Украины, хотелось бы услышать ответы на вопросы, которые вычеркнуты в этих отчетах Счетной палаты эпохи Супрун”, — подчеркнула Голубовская.

Добавим, что Ульяна Супрун была исполняющей обязанности министра здравоохранения с 27 июля 2016 до 29 августа 2019 года.

Отметим, что в начале февраля 2019 года в Счетной палате заявили, что Минздрав не может обработать кредит, за который из бюджета уплачено 3 млн долларов процентов и “четвертый год львиная доля 215 млн долл. лежат “мертвым грузом”.

Тогда же Счетная палата и Всемирный банк заинтересовались “мертвым грузом” в 137 млн долларов из займа для регионов и Минздрава, который возглавляла именно Ульяна Супрун.

Позже, Счетная палата установила нецелевое использование средств и нарушение при планировании во время “Аудита использования государственных средств, выделенных Минздраву для лечения украинцев за рубежом”. Речь шла про 1 млрд 454 млн грн.

Добавим, что недавно нынешний министр здравоохранения Максим Степанов высказался о реформах Ульяны Супрун: “это какая-то „дикая“ имплементация нормальной системы здравоохранения, которая существует в разных странах”.