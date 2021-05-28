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Счетная палата: "Пакеты малыша" покупали непрозрачно под видом международной помощи

Киев • УНН

 • 22302 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Из-за неконкурентной закупки "бэби-боксов" под видом проектов международной технической помощи, которую практически не осуществляли в течение трех лет, бюджет Украины понес убытки более чем 129 млн грн. Об этом сообщили в Счетной палате Украины, передает УНН.

Счетная палата: "Пакеты малыша" покупали непрозрачно под видом международной помощи

Что известно

Ущерб был нанесен из-за чрезмерно выплаченных бюджетных средств, направленных на оплату услуг международного посредника. Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств госбюджета на оказание единовременной натуральной помощи в виде “пакета малыша”.

Детали

В Счетной палате отметили, что в течение 2018-2020 годов должны были реализовать два проекты международной технической помощи, в рамках которых надо было закупить “пакеты малыша”. В 2018-2019 годах Украина финансировала эти проекты средствами государственного бюджета.

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Цитата

“В течение этого периода из государственного бюджета на приобретение „пакетов малыша“ и выплату денежной компенсации выделили 2,5 млрд грн. За эти средства приобретены 587 тыс. „Пакетов малыша“ и выплачена денежная компенсация их стоимости для более 83 тыс. детей. Потребность в „пакетах малыша“ и выплата денежной компенсации их стоимости обеспечена на 94%. При этом аудиторы установили, что 84% средств (2,1 млрд грн) были использованы при отсутствии прозрачной системы закупок и неконкурентным способом”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Из-за отсутствия закона, который бы регулировал вопрос о привлечении международной технической помощи, а также вследствие действий и бездействия должностных лиц государство не получило в 2018-2020 годах на закупку “бэби-боксов” средств и никаких услуг на безвозмездной основе как международную техническую помощь.

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Аудит установил, что органы соцзащиты облгосадминистраций, кроме Донецкой, которая официально отказалась от участия в проектах, и КГГА, в течение 2018-2019 годов дополнительно неправомерно потратили на оплату услуг по управлению проэктам международной технической помощи на закупку “бэби-боксов” более 83 млн грн за счет субвенции из госбюджета, а Минсоцполитики 2020 — более 45 млн грн из госбюджета.

Напомним

В правительстве хотят увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

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