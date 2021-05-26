Допомогу при народженні дитини хочуть збільшити до 50 тис. грн

Деталі

Документ, який ще має погодити Верховна Рада, передбачає збільшення обсягу державної підтримки при народженні дитини або усиновленні - з 41 тис. грн до 50 тис. грн з 1 січня 2022 року. Також передбачається збільшення розміру у 2023 році й у подальшому на прогнозний показник інфляції.

Документ пропонує проводити виплату допомоги одноразово у розмірі 25% від загального розміру допомоги, решта суми виплачуватиметься наступні 36 місяців рівними частинами.

Також документ пропонує збільшення розмір допомоги при усиновленні дитини.

Нагадаємо

Раніше запрацював закон щодо покращення умов надання породіллям державної допомоги “пакунок малюка”, що передбачає закупівлю товарів для комплектування “пакунків" на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro.