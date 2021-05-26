Помощь при рождении ребенка хотят увеличить до 50 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, одобрил проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" относительно увеличения размера помощи при рождении ребенка, передает корреспондент УНН.
Детали
Документ, который еще предстоит согласовать Верховной Раде, предусматривает увеличение размера государственной поддержки при рождении ребенка или усыновлении - с 41 тыс. до 50 тыс. грн с 1 января 2022 года. Также предусматривается увеличение размера в 2023 году и в дальнейшем на прогнозный показатель инфляции.
Документ предлагает проводить выплату помощи единовременно в размере 25% от общего размера помощи, остальная сумма будет выплачиваться следующие 36 месяцев равными частями.
Также документ предлагает увеличение размер помощи при усыновлении ребенка.
Напомним
Ранее заработал закон по улучшению условий предоставления роженицам государственной помощи "пакет малыша", предусматривающий закупку товаров для комплектования "пакетов" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro.