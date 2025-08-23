Ракетний удар рф по Мукачеву: ліквідовано масштабну пожежу на підприємстві

$41.220.00
Ексклюзив
07:20 • 2596 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 4062 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 6120 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 4328 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 26052 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28117 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 21987 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24653 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24294 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13591 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки22 серпня, 23:14 • 11211 перегляди
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49 • 6680 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 12294 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51 • 8070 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців03:12 • 8648 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
07:20 • 2610 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 6128 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня03:30 • 6132 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 19041 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
22 серпня, 15:16 • 26056 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Дніпропетровська область
Краматорськ
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 21987 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 13828 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 16065 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 19017 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 26798 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Футбол
Нафта
Шахед 129

Ракетний удар рф по Мукачеву: ліквідовано масштабну пожежу на підприємстві

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

У Мукачеві ліквідовано масштабну пожежу на підприємстві, що виникла через російський обстріл 21 серпня. Аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи.

Ракетний удар рф по Мукачеву: ліквідовано масштабну пожежу на підприємстві

У Мукачеві на Закарпатті загасили масштабну пожежу на підприємстві, виниклу через атаку рф 21 серпня, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.

Мукачево: ліквідовано пожежу на підприємстві, площею 7000 кв. м, після російського обстрілу. Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань

- повідомили у ДСНС.

Для ліквідації пожежі залучені 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Доповнення

Як повідомляла Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, 21 серпня російські ракети вразили американський заводський комплекс FLEX у місті Мукачево.

Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасили22.08.25, 08:44 • 10370 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Юлія Свириденко
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Мукачево