Ракетний удар рф по Мукачеву: ліквідовано масштабну пожежу на підприємстві
Київ • УНН
У Мукачеві ліквідовано масштабну пожежу на підприємстві, що виникла через російський обстріл 21 серпня. Аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи.
У Мукачеві на Закарпатті загасили масштабну пожежу на підприємстві, виниклу через атаку рф 21 серпня, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.
Мукачево: ліквідовано пожежу на підприємстві, площею 7000 кв. м, після російського обстрілу. Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань
Для ліквідації пожежі залучені 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.
Доповнення
Як повідомляла Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, 21 серпня російські ракети вразили американський заводський комплекс FLEX у місті Мукачево.
