05:52 • 2974 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26 • 14069 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 30163 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 32284 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 38926 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 22661 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33599 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71886 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79175 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81741 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасили

Київ • УНН

 • 2532 перегляди

21 людина постраждала внаслідок атаки рф на підприємство в Мукачеві. Триває ліквідація пожежі, до якої залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки.

Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасили

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на підприємство у Мукачеві на Закарпатті зросла до 21, ліквідація виниклої внаслідок ворожого удару пожежі триває, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

Закарпаття: станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня. У результаті події постраждали 21 людина

- повідомили у ДСНС.

До гасіння та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці, зазначили у відомстві.

Свириденко відреагувала на обстріл заводу FLEX у Мукачевому: постраждали 19 людей21.08.25, 17:47 • 3942 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Мукачево