Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасили
Київ • УНН
21 людина постраждала внаслідок атаки рф на підприємство в Мукачеві. Триває ліквідація пожежі, до якої залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на підприємство у Мукачеві на Закарпатті зросла до 21, ліквідація виниклої внаслідок ворожого удару пожежі триває, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.
Закарпаття: станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня. У результаті події постраждали 21 людина
До гасіння та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці, зазначили у відомстві.
