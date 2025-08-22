Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушен
Киев • УНН
21 человек пострадал в результате атаки рф на предприятие в Мукачево. Продолжается ликвидация пожара, к которой привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники.
Число пострадавших в результате атаки рф на предприятие в Мукачево в Закарпатской области возросло до 21, ликвидация возникшего в результате вражеского удара пожара продолжается, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
Закарпатье: по состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара в Мукачево, возникшего в результате российского обстрела 21 августа. В результате происшествия пострадал 21 человек
К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники. Также работают 2 пожарных поезда Укрзализныци, указали в ведомстве.
