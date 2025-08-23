Ракетный удар рф по Мукачево: ликвидирован масштабный пожар на предприятии

В Мукачево в Закарпатской области потушили масштабный пожар на предприятии, возникший из-за атаки рф 21 августа, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Мукачево: ликвидирован пожар на предприятии, площадью 7000 кв. м, после российского обстрела. В настоящее время аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний - сообщили в ГСЧС.

Для ликвидации пожара привлечены 13 спасателей и 4 единицы техники.

Как сообщала Премьер-министр Юлия Свириденко, 21 августа российские ракеты поразили американский заводской комплекс FLEX в городе Мукачево.

