06:00
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
Эксклюзив
22 августа, 15:16
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Эксклюзив
22 августа, 09:34
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
Ракетный удар рф по Мукачево: ликвидирован масштабный пожар на предприятии

Киев • УНН

 • 368 просмотра

В Мукачево ликвидирован масштабный пожар на предприятии, возникший из-за российского обстрела 21 августа. Аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы.

Ракетный удар рф по Мукачево: ликвидирован масштабный пожар на предприятии

В Мукачево в Закарпатской области потушили масштабный пожар на предприятии, возникший из-за атаки рф 21 августа, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Мукачево: ликвидирован пожар на предприятии, площадью 7000 кв. м, после российского обстрела. В настоящее время аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний

- сообщили в ГСЧС.

Для ликвидации пожара привлечены 13 спасателей и 4 единицы техники.

Дополнение

Как сообщала Премьер-министр Юлия Свириденко, 21 августа российские ракеты поразили американский заводской комплекс FLEX в городе Мукачево.

Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушен22.08.25, 08:44 • 10361 просмотр

Юлия Шрамко

Война в Украине
Юлия Свириденко
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Мукачево