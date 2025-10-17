Ракетна атака на російське сочі: туристів спускають у підвали - ЗМІ
російське місто сочі зазнало ракетної атаки в ніч на 17 жовтня. Мер закликав мешканців зберігати спокій та не виходити на вулицю.
російське місто сочі в ніч на п'ятницю, 17 жовтня, зазнало ракетної атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що туристів у готелях курортного міста спускають у підвали та підземні паркінги.
Інформацію про ракетну атаку підтвердив мер сочі андрій прошунін. Він закликав мешканців "зберігати спокій, дотримуватись необхідних заходів безпеки".
Якщо ви живете поруч із береговою лінією – у жодному разі не виходьте на вулицю, знаходитесь у глухому приміщенні без скління
Він нагадав про необхідність утриматися від зйомки та публікації в соцмережах роботи ППО, БпЛА та їх уламків, роботи спеціальних та оперативних служб та засобів захисту об'єктів атаки.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження афіпського НПЗ у краснодарському краї рф у ніч на 26 вересня. Завод виробляє бензин, дизель та авіагас, переробляючи 6,25 млн тонн нафти на рік.
