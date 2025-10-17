$41.760.01
16 жовтня, 21:15 • 29897 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 34061 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 27564 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 31145 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 35145 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 47621 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 36091 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44661 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 80110 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23631 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Ракетна атака на російське сочі: туристів спускають у підвали - ЗМІ

Київ • УНН

 • 850 перегляди

російське місто сочі зазнало ракетної атаки в ніч на 17 жовтня. Мер закликав мешканців зберігати спокій та не виходити на вулицю.

Ракетна атака на російське сочі: туристів спускають у підвали - ЗМІ

російське місто сочі в ніч на п'ятницю, 17 жовтня, зазнало ракетної атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що туристів у готелях курортного міста спускають у підвали та підземні паркінги.

Інформацію про ракетну атаку підтвердив мер сочі андрій прошунін. Він закликав мешканців "зберігати спокій, дотримуватись необхідних заходів безпеки".

Якщо ви живете поруч із береговою лінією – у жодному разі не виходьте на вулицю, знаходитесь у глухому приміщенні без скління

- написав прошунін.

Він нагадав про необхідність утриматися від зйомки та публікації в соцмережах роботи ППО, БпЛА та їх уламків, роботи спеціальних та оперативних служб та засобів захисту об'єктів атаки.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження афіпського НПЗ у краснодарському краї рф у ніч на 26 вересня. Завод виробляє бензин, дизель та авіагас, переробляючи 6,25 млн тонн нафти на рік.

Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучань22.09.25, 02:50 • 16360 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії