Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ
Киев • УНН
Российский город Сочи подвергся ракетной атаке в ночь на 17 октября. Мэр призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу.
российский город Сочи в ночь на пятницу, 17 октября, подвергся ракетной атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что туристов в отелях курортного города спускают в подвалы и подземные паркинги.
Информацию о ракетной атаке подтвердил мэр Сочи Андрей Прошунин. Он призвал жителей "сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности".
Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления
Он напомнил о необходимости воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб и средств защиты объектов атаки.
Напомним
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае РФ в ночь на 26 сентября. Завод производит бензин, дизель и авиакеросин, перерабатывая 6,25 млн тонн нефти в год.
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданий22.09.25, 02:50 • 16360 просмотров