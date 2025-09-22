Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданий

Фото иллюстративное

Неизвестные дроны нанесли удар по тяговой подстанции "Каневская" в станице стародеревянковской краснодарского края рф. Об этом сообщают росСМИ и мониторинговые каналы, передает УНН.

По предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в энергетический объект. Официальных комментариев пока нет.

Дополнение

Подстанция подключена к железнодорожной тяге и питает контактную сеть, необходимую для работы электровозов или других электрических тяговых систем.

Также она может обслуживать не только транспорт, но и обеспечивать питание для местных потребителей и промышленности, особенно если рядом есть производство или другие крупные объекты.

Напомним

Вечером 21 сентября во временно оккупированном Крыму в результате удара беспилотников повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос". Известно о 3 погибших и 16 раненых.