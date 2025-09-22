Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданий

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 16892 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 30936 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 45583 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 46313 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 53104 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 77319 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 85225 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63234 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58250 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51091 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
Украина обратилась с запросом об участии в Совбезе ООН по Эстонии21 сентября, 14:25 • 3862 просмотра
США помогут Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны рф - Трамп21 сентября, 15:03 • 6906 просмотра
Фон дер Ляйен не планирует баллотироваться в президенты Германии - Politico21 сентября, 15:20 • 4346 просмотра
Министр обороны Польши заявил, что НАТО должно решительно реагировать на провокации рф21 сентября, 15:36 • 6596 просмотра
Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины21 сентября, 15:52 • 22122 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 45583 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 34266 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 77319 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 85225 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 91630 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 71181 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 91631 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 41687 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 41443 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 43111 просмотра
Актуальное
МиГ-31
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18
Беспилотный летательный аппарат

Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданий

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Под ударом БПЛА оказалась тяговая подстанция "Каневская" в станице стародеревянковской краснодарского края. Зафиксировано не менее пяти попаданий. Объект является важным элементом энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу железнодорожных линий и местных потребителей.

Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданий
Фото иллюстративное

Неизвестные дроны нанесли удар по тяговой подстанции "Каневская" в станице стародеревянковской краснодарского края рф. Об этом сообщают росСМИ и мониторинговые каналы, передает УНН.

По предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в энергетический объект. Официальных комментариев пока нет.

Дополнение

Подстанция подключена к железнодорожной тяге и питает контактную сеть, необходимую для работы электровозов или других электрических тяговых систем.

Также она может обслуживать не только транспорт, но и обеспечивать питание для местных потребителей и промышленности, особенно если рядом есть производство или другие крупные объекты.

Напомним

Вечером 21 сентября во временно оккупированном Крыму в результате удара беспилотников повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос". Известно о 3 погибших и 16 раненых.

Вероника Марченко

Война в Украине
Электроэнергия
Крым