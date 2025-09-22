Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучань
Під ударом БпЛА опинилася тягова підстанція "Каневська" у станиці стародерев’янковській краснодарського краю. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань. Об’єкт є важливим елементом енергетичної інфраструктури, що забезпечує роботу залізничних ліній та місцевих споживачів.
Невідомі дрони завдали удару по тяговій підстанції "Каневська" у станиці стародерев’янковській краснодарського краю рф. Про це повідомляють росЗМІ та моніторингові канали, передає УНН.
За попередніми даними, зафіксовано щонайменше п’ять влучань у енергетичний об’єкт. Офіційних коментарів поки немає.
Підстанція підключена до залізничної тяги і живить контактну мережу, необхідну для роботи електровозів або інших електричних тягових систем.
Також вона може обслуговувати не лише транспорт, а забезпечувати живлення для місцевих споживачів та промисловості, особливо якщо поруч є виробництво чи інші великі об’єкти.
Увечері 21 вересня у тимчасово окупованому Криму внаслідок удару безпілотників пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос". Відомо про 3 загиблих та 16 поранених.