Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 17108 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 31399 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 45936 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 46555 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 55301 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 53187 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 77444 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 85323 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63266 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58280 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучань

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Під ударом БпЛА опинилася тягова підстанція "Каневська" у станиці стародерев’янковській краснодарського краю. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань. Об’єкт є важливим елементом енергетичної інфраструктури, що забезпечує роботу залізничних ліній та місцевих споживачів.

Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучань
Фото ілюстративне

Невідомі дрони завдали удару по тяговій підстанції "Каневська" у станиці стародерев’янковській краснодарського краю рф. Про це повідомляють росЗМІ та моніторингові канали, передає УНН.

За попередніми даними, зафіксовано щонайменше п’ять влучань у енергетичний об’єкт. Офіційних коментарів поки немає.

Доповнення

Підстанція підключена до залізничної тяги і живить контактну мережу, необхідну для роботи електровозів або інших електричних тягових систем.

Також вона може обслуговувати не лише транспорт, а забезпечувати живлення для місцевих споживачів та промисловості, особливо якщо поруч є виробництво чи інші великі об’єкти.

Нагадаємо

Увечері 21 вересня у тимчасово окупованому Криму внаслідок удару безпілотників пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос". Відомо про 3 загиблих та 16 поранених.

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Електроенергія
Крим