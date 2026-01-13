Рада завтра планує призначити на посади міністрів Шмигаля і Федорова та продовжити воєнний стан 

$43.260.18
Ексклюзив
14:15 • 5872 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 10747 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 17343 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 17539 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 22188 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 31442 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48333 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35879 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34026 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60666 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Популярнi новини
Київ та частину області перевели на аварійні відключення: Міненерго пояснило13 січня, 06:39 • 6102 перегляди
росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання13 січня, 06:52 • 7466 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 19920 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 22814 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28 • 6000 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 17343 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 22932 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60666 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 55296 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 60766 перегляди
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 1328 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 45084 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 39482 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 44607 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 46371 перегляди
Рада завтра планує призначити на посади міністрів Шмигаля і Федорова та продовжити воєнний стан 

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Верховна Рада 14 січня планує призначити міністра енергетики, міністра оборони та голову Фонду держмайна. Також планується продовження мобілізації та воєнного стану.

Рада завтра планує призначити на посади міністрів Шмигаля і Федорова та продовжити воєнний стан 

Верховна Рада у середу, 14 січня, планує призначити міністра енергетики, міністра оборони та голову Фонду державного майна України, а також продовжити мобілізацію та воєнний стан. Про це пише нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

Деталі 

Як повідомив Железняк, завтра планується голосування за: 

  • призначення Михайла Федорова міністром оборони;
    • продовження воєнного стану та загальної мобілізації;
      • призначення Шмигаля першим-віцепремʼєром - міністром енергетики;
        • призначення Дмитра Наталухи головою Фонду держмайна. 

          Железняк додав, що Рада завтра розпочне роботу о 10:30. 

          Нагадаємо 

          Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра енергетики, набравши лише 210 голосів. Раніше його звільнили з посади міністра оборони, а влітку 2024 року він пішов з посади прем'єр-міністра.

          Павло Башинський

          Політика
          Енергетика
          Мобілізація
          Воєнний стан
          Михайло Федоров
          Верховна Рада України
          Денис Шмигаль