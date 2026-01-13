Рада завтра планує призначити на посади міністрів Шмигаля і Федорова та продовжити воєнний стан
Київ • УНН
Верховна Рада 14 січня планує призначити міністра енергетики, міністра оборони та голову Фонду держмайна. Також планується продовження мобілізації та воєнного стану.
Верховна Рада у середу, 14 січня, планує призначити міністра енергетики, міністра оборони та голову Фонду державного майна України, а також продовжити мобілізацію та воєнний стан. Про це пише нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Железняк, завтра планується голосування за:
- призначення Михайла Федорова міністром оборони;
- продовження воєнного стану та загальної мобілізації;
- призначення Шмигаля першим-віцепремʼєром - міністром енергетики;
- призначення Дмитра Наталухи головою Фонду держмайна.
Железняк додав, що Рада завтра розпочне роботу о 10:30.
Нагадаємо
Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра енергетики, набравши лише 210 голосів. Раніше його звільнили з посади міністра оборони, а влітку 2024 року він пішов з посади прем'єр-міністра.