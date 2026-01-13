Рада завтра планирует назначить на должности министров Шмыгаля и Федорова и продлить военное положение
Киев • УНН
Верховная Рада 14 января планирует назначить министра энергетики, министра обороны и главу Фонда госимущества. Также планируется продление мобилизации и военного положения.
Детали
Как сообщил Железняк, завтра планируется голосование за:
- назначение Михаила Федорова министром обороны;
- продление военного положения и всеобщей мобилизации;
- назначение Шмыгаля первым-вице-премьером - министром энергетики;
- назначение Дмитрия Наталухи главой Фонда госимущества.
Железняк добавил, что Рада завтра начнет работу в 10:30.
Напомним
Верховная Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики, набрав лишь 210 голосов. Ранее его уволили с должности министра обороны, а летом 2024 года он ушел с должности премьер-министра.