Рада завтра може розглянути законопроєкт про легалізацію криптовалюти

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 29920 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 55009 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 97550 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 113698 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 63277 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 125722 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 46586 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 83433 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52960 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107781 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 210873 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 210618 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 200279 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 197106 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 191413 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 29921 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 97550 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 113698 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 71066 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 125722 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto14:15 • 1714 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 20679 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 24022 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 39023 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 83434 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Fox News

Рада завтра може розглянути законопроєкт про легалізацію криптовалюти

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Верховна Рада 3 вересня може розглянути у першому читанні законопроєкт про легалізацію віртуальних активів. Проєкт закону №10225-д стоїть одним із перших у порядку денному парламенту.

Рада завтра може розглянути законопроєкт про легалізацію криптовалюти

Завтра, 3 вересня, Верховна Рада може розглянути у першому читанні законопроєкт про легалізацію віртуальних активів. Проєкт закону стоїть одним із перших у порядку денному парламенту, повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Завтра майже першим питанням буде голосування у першому читанні за законопроєкт про легалізацію віртуальних активів 

- повідомив Железняк.

Доповнення

Законопроєкт про легалізацію криптовалюти було внесено до Верховної Ради в листопаді 2023 року під номером №10225. В квітні цього року головний комітет - комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні за основу доопрацьований законопроєкт - №10225-д.

E квітні голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в коментарі УНН зазначав, що НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.

Національний банк України підтримує новий законопроєкт щодо врегулювання обігу криптоактивів, однак має низку зауважень.

Павло Башинський

ПолітикаТехнології
Національний банк України
Верховна Рада України
Ярослав Железняк