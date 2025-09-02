Рада завтра може розглянути законопроєкт про легалізацію криптовалюти
Київ • УНН
Верховна Рада 3 вересня може розглянути у першому читанні законопроєкт про легалізацію віртуальних активів. Проєкт закону №10225-д стоїть одним із перших у порядку денному парламенту.
Завтра, 3 вересня, Верховна Рада може розглянути у першому читанні законопроєкт про легалізацію віртуальних активів. Проєкт закону стоїть одним із перших у порядку денному парламенту, повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Завтра майже першим питанням буде голосування у першому читанні за законопроєкт про легалізацію віртуальних активів
Доповнення
Законопроєкт про легалізацію криптовалюти було внесено до Верховної Ради в листопаді 2023 року під номером №10225. В квітні цього року головний комітет - комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні за основу доопрацьований законопроєкт - №10225-д.
E квітні голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в коментарі УНН зазначав, що НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.
Національний банк України підтримує новий законопроєкт щодо врегулювання обігу криптоактивів, однак має низку зауважень.