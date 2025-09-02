Рада завтра может рассмотреть законопроект о легализации криптовалюты
Киев • УНН
Завтра, 3 сентября, Верховная Рада может рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов. Проект закона стоит одним из первых в повестке дня парламента, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Завтра почти первым вопросом будет голосование в первом чтении за законопроект о легализации виртуальных активов
Дополнение
Законопроект о легализации криптовалюты был внесен в Верховную Раду в ноябре 2023 года под номером №10225. В апреле этого года главный комитет - комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу доработанный законопроект - №10225-д.
В апреле глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии УНН отмечал, что НКЦБФР вместе с НБУ работают над документом, чтобы защитить инвесторов.
Национальный банк Украины поддерживает новый законопроект по урегулированию обращения криптоактивов, однако имеет ряд замечаний.