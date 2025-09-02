$41.370.05
30098 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
55237 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
97812 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 113950 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 63407 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 125868 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 46643 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 83491 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52974 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107802 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рада завтра может рассмотреть законопроект о легализации криптовалюты

Киев • УНН

 178 просмотра

Верховная Рада 3 сентября может рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов. Проект закона №10225-д стоит одним из первых в повестке дня парламента.

Завтра, 3 сентября, Верховная Рада может рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов. Проект закона стоит одним из первых в повестке дня парламента, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Завтра почти первым вопросом будет голосование в первом чтении за законопроект о легализации виртуальных активов 

- сообщил Железняк.

Дополнение

Законопроект о легализации криптовалюты был внесен в Верховную Раду в ноябре 2023 года под номером №10225. В апреле этого года главный комитет - комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу доработанный законопроект - №10225-д.

В апреле глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии УНН отмечал, что НКЦБФР вместе с НБУ работают над документом, чтобы защитить инвесторов.

Национальный банк Украины поддерживает новый законопроект по урегулированию обращения криптоактивов, однако имеет ряд замечаний.

Павел Башинский

ПолитикаТехнологии
Национальный банк Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк