Рада ухвалила закон щодо прозорості власності провайдерів телемереж

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям передбачає запровадження низки вимог до засновників, учасників, власників провайдерів програмної послуги загалом, і провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям зокрема, виконання яких дозволить забезпечити прозорість структури власності провайдерів програмної послуги й запобігти потенційному протиправному впливу держави-агресора на телерадіоінформаційний простір України. Окрім цього, законопроектом передбачається встановити аналогічні вимоги до операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям.

Ухвалення цього законопроекту, як упевнені його автори, призведе до посилення інформаційної безпеки держави під час переходу від аналогового до цифрового телевізійного мовлення. Втім, низка народних депутатів побоюється, що справжньою метою законодавчої ініціативи є захоплення провайдера-монополіста владою, що також не забезпечить рівних умов на ринку. Крім того, на думку противників цього законопроекту, він порушує права власності й не сприяє приходу іноземних інвесторів у цю сферу.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект 2035 щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям.