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Рада ухвалила за основу законопроект щодо прозорості власності провайдерів телемереж

Рада ухвалила за основу законопроект щодо прозорості власності провайдерів телемереж

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям. Відповідне рішення підтримали 290 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям передбачає запровадження низки вимог до засновників, учасників, власників провайдерів програмної послуги загалом, і провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям зокрема, виконання яких дозволить забезпечити прозорість структури власності провайдерів програмної послуги й запобігти потенційному протиправному впливу держави-агресора на телерадіоінформаційний простір України. Окрім цього, законопроектом передбачається встановити аналогічні вимоги до операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям.

Ухвалення цього законопроекту, як упевнені його автори, призведе до посилення інформаційної безпеки держави під час переходу від аналогового до цифрового телевізійного мовлення. Втім, низка народних депутатів побоюється, що справжньою метою законодавчої ініціативи є захоплення провайдера-монополіста владою, що також не забезпечить рівних умов на ринку. Крім того, на думку противників цього законопроекту, він порушує права власності й не сприяє приходу іноземних інвесторів у цю сферу.

При цьому, парламентарі вирішили скоротити на половину строки підготовки законопроекту до розгляду в другому читанні.

Нагадаємо, у 2018 році по всій Україні відключили аналогове телебачення, оскільки країна перейшла на цифровий формат. Українські загальнонаціональні телевізійні канали України перейшли виключно на цифрове наземне ефірне мовлення, єдиним провайдером якого в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗЕОНБУД", власники якого невідомі.

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