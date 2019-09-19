Рада приняла за основу законопроект о прозрачности собственности провайдеров телесетей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием предусматривает введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров программной услуги в целом, и провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием в частности, выполнение которых позволит обеспечить прозрачность структуры собственности провайдеров программной услуги и предотвратить потенциальное противоправное воздействие государства-агрессора на телерадиоинформационное пространство Украины. Кроме этого, законопроектом предусматривается установить аналогичные требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.
Принятие этого законопроекта, как уверены его авторы, приведет к усилению информационной безопасности государства при переходе от аналогового к цифровому телевизионному вещанию. Впрочем, ряд народных депутатов опасается, что настоящей целью законодательной инициативы является захват провайдера-монополиста властью, что также не обеспечит равных условий на рынке. Кроме того, по мнению противников этого законопроекта, он нарушает права собственности и не способствует приходу иностранных инвесторов в эту сферу.
При этом, парламентарии решили сократить на половину сроки подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.
Напомним, в 2018 году по всей Украине отключили аналоговое телевидение, поскольку страна перешла на цифровой формат. Украинские общенациональные телевизионные каналы Украины перешли исключительно на цифровое наземное эфирное вещание, единственным провайдером которого в Украине является Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕОНБУД", владельцы которого неизвестны.