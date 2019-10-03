Рада приняла закон о прозрачности собственности провайдеров телесетей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект 2035 относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием предусматривает введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров программной услуги в целом и провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием в частности, выполнение которых позволит обеспечить прозрачность структуры собственности провайдеров программной п ослугы и предотвратить потенциальному противоправному воздействию государства-агрессора на телерадиоинформационных пространство Украины. Кроме этого, законопроектом предусматривается установить аналогичные требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.
Принятие этого законопроекта, как уверены его авторы, приведет к усилению информационной безопасности государства при переходе от аналогового к цифровому телевизионному вещанию. Впрочем, ряд народных депутатов опасается, что настоящей целью законодательной инициативы является захват провайдера-монополиста властью, который также не обеспечит равных условий на рынке. Кроме того, по мнению противников этого законопроекта, он нарушает права собственности и не способствует приходу иностранных инвесторов в эту сферу.
Напомним, 19 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект 2035 относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.