Рада розгляне законопроєкт про збільшення допомоги по безробіттю до 12 тисяч гривень
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає збільшення максимального розміру допомоги по безробіттю до 12 тисяч гривень та подовження терміну виплат до 180 днів. Документ також пропонує відновити повноваження правління Фонду соціального страхування щодо формування річного бюджету.
Деталі
Документ №14096 також передбачає подовження строку виплати допомоги з 90 до 180 календарних днів і максимальний розмір допомоги по безробіттю до 150% мінімального розміру заробітної плати.
Для людей передпенсійного віку діятимуть чинні винятки – виплати їм можуть здійснюватися до 360 днів.
У пояснювальній записці зазначається, що така ініціатива має посилити соціальний захист безробітних та зробити виплати більш справедливими для тих, хто раніше отримував вищі зарплати й сплачував більші страхові внески.
Це дозволить збільшити розрив між мінімальним і максимальним розмірами допомоги та забезпечить кращий рівень соціальної підтримки для безробітних
Окремим пунктом законопроєкт пропонує відновити повноваження правління Фонду соціального страхування на випадок безробіття щодо формування та ухвалення річного бюджету. Зараз ці функції виконує уряд, що, за словами авторів ініціативи, призвело до "перекосів у видатках Фонду".
У пояснювальній записці наголошується, що за останні два роки з бюджету Фонду було вилучено 15 млрд грн, а частка коштів, спрямованих безпосередньо на допомогу по безробіттю, лишалася мізерною. Зокрема, у 2024 році на ці виплати пішло лише 7,6% доходів Фонду, тоді як на 2025 рік закладено 28%.
Прийняття закону, за словами його авторів, дозволить збалансувати витрати та гарантувати більш відчутну підтримку громадянам, які втратили роботу.
Нагадаємо
У серпні 2025 року рівень безробіття в єврозоні зріс до 6,3%, тоді як у країнах ЄС він утримався на позначці 5,9%. В Україні, за оцінками експертів, показники безробіття поступово знижуються, однак водночас фіксується зростання рівня бідності.