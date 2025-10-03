Рада рассмотрит законопроект об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч гривен
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 тысяч гривен и продление срока выплат до 180 дней. Документ также предлагает восстановить полномочия правления Фонда социального страхования по формированию годового бюджета.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 тысяч гривен. Вместо одной минимальной зарплаты (8 тыс. грн в 2025 году) предлагают установить выплаты на уровне 150% от минимальной. Об этом пишет УНН.
Детали
Документ №14096 также предусматривает продление срока выплаты пособия с 90 до 180 календарных дней и максимальный размер пособия по безработице до 150% минимального размера заработной платы.
Для людей предпенсионного возраста будут действовать действующие исключения – выплаты им могут осуществляться до 360 дней.
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%25.09.25, 09:48 • 46530 просмотров
В пояснительной записке отмечается, что такая инициатива должна усилить социальную защиту безработных и сделать выплаты более справедливыми для тех, кто ранее получал более высокие зарплаты и платил большие страховые взносы.
Это позволит увеличить разрыв между минимальным и максимальным размерами пособия и обеспечит лучший уровень социальной поддержки для безработных
Отдельным пунктом законопроект предлагает восстановить полномочия правления Фонда социального страхования на случай безработицы по формированию и принятию годового бюджета. Сейчас эти функции выполняет правительство, что, по словам авторов инициативы, привело к "перекосам в расходах Фонда".
В пояснительной записке отмечается, что за последние два года из бюджета Фонда было изъято 15 млрд грн, а доля средств, направленных непосредственно на пособие по безработице, оставалась мизерной. В частности, в 2024 году на эти выплаты пошло лишь 7,6% доходов Фонда, тогда как на 2025 год заложено 28%.
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен15.09.25, 20:55 • 13769 просмотров
Принятие закона, по словам его авторов, позволит сбалансировать расходы и гарантировать более ощутимую поддержку гражданам, потерявшим работу.
Напомним
В августе 2025 года уровень безработицы в еврозоне вырос до 6,3%, тогда как в странах ЕС он удержался на отметке 5,9%. В Украине, по оценкам экспертов, показатели безработицы постепенно снижаются, однако в то же время фиксируется рост уровня бедности.