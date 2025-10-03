$41.280.05
Рада рассмотрит законопроект об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч гривен

Киев • УНН

 • 974 просмотра

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 тысяч гривен и продление срока выплат до 180 дней. Документ также предлагает восстановить полномочия правления Фонда социального страхования по формированию годового бюджета.

Рада рассмотрит законопроект об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч гривен

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 тысяч гривен. Вместо одной минимальной зарплаты (8 тыс. грн в 2025 году) предлагают установить выплаты на уровне 150% от минимальной. Об этом пишет УНН.

Детали

Документ №14096 также предусматривает продление срока выплаты пособия с 90 до 180 календарных дней и максимальный размер пособия по безработице до 150% минимального размера заработной платы.

Для людей предпенсионного возраста будут действовать действующие исключения – выплаты им могут осуществляться до 360 дней.

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%25.09.25, 09:48 • 46530 просмотров

В пояснительной записке отмечается, что такая инициатива должна усилить социальную защиту безработных и сделать выплаты более справедливыми для тех, кто ранее получал более высокие зарплаты и платил большие страховые взносы.

Это позволит увеличить разрыв между минимальным и максимальным размерами пособия и обеспечит лучший уровень социальной поддержки для безработных 

– говорится в пояснительной записке документе.

Отдельным пунктом законопроект предлагает восстановить полномочия правления Фонда социального страхования на случай безработицы по формированию и принятию годового бюджета. Сейчас эти функции выполняет правительство, что, по словам авторов инициативы, привело к "перекосам в расходах Фонда".

В пояснительной записке отмечается, что за последние два года из бюджета Фонда было изъято 15 млрд грн, а доля средств, направленных непосредственно на пособие по безработице, оставалась мизерной. В частности, в 2024 году на эти выплаты пошло лишь 7,6% доходов Фонда, тогда как на 2025 год заложено 28%.

Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен15.09.25, 20:55 • 13769 просмотров

Принятие закона, по словам его авторов, позволит сбалансировать расходы и гарантировать более ощутимую поддержку гражданам, потерявшим работу.

Напомним

В августе 2025 года уровень безработицы в еврозоне вырос до 6,3%, тогда как в странах ЕС он удержался на отметке 5,9%. В Украине, по оценкам экспертов, показатели безработицы постепенно снижаются, однако в то же время фиксируется рост уровня бедности. 

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина