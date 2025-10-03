$41.220.08
Євростат: безробіття в єврозоні зросло до 6,3%, в Україні – поступове зниження, але зростає бідність

Київ • УНН

 • 352 перегляди

У серпні 2025 року рівень безробіття в єврозоні досяг 6,3%, тоді як у ЄС залишився стабільним на рівні 5,9%. В Україні безробіття поступово знижується, але зростає бідність, зазначають експерти.

Євростат: безробіття в єврозоні зросло до 6,3%, в Україні – поступове зниження, але зростає бідність

У серпні 2025 року рівень безробіття в єврозоні зріс до 6,3%, що на 0,1 відсоткового пункту більше, ніж у липні, але відповідає показнику серпня 2024-го. У ЄС загальний рівень безробіття залишився стабільним – 5,9%, свідчать дані Євростату, пише УНН.

Деталі

За оцінками аналітиків, у серпні в країнах ЄС налічувалося 13,089 млн безробітних, із яких 10,842 млн проживали в єврозоні. У порівнянні з липнем кількість безробітних у ЄС зросла на 39 тис., а в єврозоні – на 11 тис.

Динаміка за рік

  • У річному вимірі в ЄС безробіття збільшилося на 85 тис., тоді як у єврозоні, навпаки, скоротилося на 15 тис.
    • Рівень безробіття серед молоді в ЄС зріс до 14,6% (плюс 0,2 в.п. за місяць), тоді як у єврозоні він залишився стабільним на рівні 14,0%.
      • У серпні без роботи були 2,819 млн молодих європейців, з них 2,22 млн – у країнах єврозони.

        Щодо гендерного розподілу, рівень безробіття серед жінок у ЄС становив 6,0%, серед чоловіків – 5,8%. У єврозоні показники дещо вищі – 6,4% і 6,1% відповідно.

        Доповнення

        У Центрі економічної стратегії стверджують, що Українська економіка, як зазначають експерти, продовжує відновлюватися після шоку початку повномасштабної війни, однак ситуація на ринку праці залишається напруженою. За оцінками дослідницької агенції Info Sapiens, у вересні 2025 року рівень безробіття в Україні склав 11,4%, продовжуючи поступово знижуватися.

        Водночас зростає показник бідності: частка українців, які змушені економити на їжі, сягнула 20,7%.

        Економісти пояснюють, що попри активне відновлення попиту на робочу силу, пропозиція з боку працівників залишається обмеженою через міграцію за кордон та мобілізацію. Хоча кількість вакансій у серпні 2025 року подекуди перевищила довоєнний рівень, обсяг нових резюме все ще становить лише 80–90% від показників 2021 року.

        Степан Гафтко

