Евростат: безработица в еврозоне выросла до 6,3%, в Украине – постепенное снижение, но растет бедность
Киев • УНН
В августе 2025 года уровень безработицы в еврозоне достиг 6,3%, тогда как в ЕС остался стабильным на уровне 5,9%. В Украине безработица постепенно снижается, но растет бедность, отмечают эксперты.
В августе 2025 года уровень безработицы в еврозоне вырос до 6,3%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в июле, но соответствует показателю августа 2024-го. В ЕС общий уровень безработицы остался стабильным – 5,9%, свидетельствуют данные Евростата, пишет УНН.
Детали
По оценкам аналитиков, в августе в странах ЕС насчитывалось 13,089 млн безработных, из которых 10,842 млн проживали в еврозоне. По сравнению с июлем количество безработных в ЕС выросло на 39 тыс., а в еврозоне – на 11 тыс.
Динамика за год
- В годовом измерении в ЕС безработица увеличилась на 85 тыс., тогда как в еврозоне, наоборот, сократилась на 15 тыс.
- Уровень безработицы среди молодежи в ЕС вырос до 14,6% (плюс 0,2 п.п. за месяц), тогда как в еврозоне он остался стабильным на уровне 14,0%.
- В августе без работы были 2,819 млн молодых европейцев, из них 2,22 млн – в странах еврозоны.
Что касается гендерного распределения, уровень безработицы среди женщин в ЕС составил 6,0%, среди мужчин – 5,8%. В еврозоне показатели несколько выше – 6,4% и 6,1% соответственно.
Дополнение
В Центре экономической стратегии утверждают, что украинская экономика, как отмечают эксперты, продолжает восстанавливаться после шока начала полномасштабной войны, однако ситуация на рынке труда остается напряженной. По оценкам исследовательского агентства Info Sapiens, в сентябре 2025 года уровень безработицы в Украине составил 11,4%, продолжая постепенно снижаться.
В то же время растет показатель бедности: доля украинцев, которые вынуждены экономить на еде, достигла 20,7%.
Экономисты объясняют, что несмотря на активное восстановление спроса на рабочую силу, предложение со стороны работников остается ограниченным из-за миграции за границу и мобилизации. Хотя количество вакансий в августе 2025 года кое-где превысило довоенный уровень, объем новых резюме все еще составляет лишь 80–90% от показателей 2021 года.
