Евростат: безработица в еврозоне выросла до 6,3%, в Украине – постепенное снижение, но растет бедность

$41.220.08
48.370.07
ukenru
08:00 • 922 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 3746 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 5640 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 9010 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 15006 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 29209 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 51819 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 42772 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 31739 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 30208 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярные новости
СБУ разоблачила торговцев оружием в четырех областях УкраиныPhoto2 октября, 22:18 • 14984 просмотра
Принудительную эвакуацию семей с детьми расширят на Харьковщине3 октября, 00:36 • 20007 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters3 октября, 01:34 • 16160 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto03:34 • 9918 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 16076 просмотра
публикации
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 16180 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 38170 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 46331 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 47822 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 59433 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Уильям, принц Уэльский
Принц Гарри, герцог Сассекский
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 20820 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 64130 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 71882 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 52723 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 55044 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Кх-59
The Economist

Евростат: безработица в еврозоне выросла до 6,3%, в Украине – постепенное снижение, но растет бедность

Киев • УНН

 • 250 просмотра

В августе 2025 года уровень безработицы в еврозоне достиг 6,3%, тогда как в ЕС остался стабильным на уровне 5,9%. В Украине безработица постепенно снижается, но растет бедность, отмечают эксперты.

Евростат: безработица в еврозоне выросла до 6,3%, в Украине – постепенное снижение, но растет бедность

В августе 2025 года уровень безработицы в еврозоне вырос до 6,3%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в июле, но соответствует показателю августа 2024-го. В ЕС общий уровень безработицы остался стабильным – 5,9%, свидетельствуют данные Евростата, пишет УНН.

Детали

По оценкам аналитиков, в августе в странах ЕС насчитывалось 13,089 млн безработных, из которых 10,842 млн проживали в еврозоне. По сравнению с июлем количество безработных в ЕС выросло на 39 тыс., а в еврозоне – на 11 тыс.

Динамика за год

  • В годовом измерении в ЕС безработица увеличилась на 85 тыс., тогда как в еврозоне, наоборот, сократилась на 15 тыс.
    • Уровень безработицы среди молодежи в ЕС вырос до 14,6% (плюс 0,2 п.п. за месяц), тогда как в еврозоне он остался стабильным на уровне 14,0%.
      • В августе без работы были 2,819 млн молодых европейцев, из них 2,22 млн – в странах еврозоны.

        Что касается гендерного распределения, уровень безработицы среди женщин в ЕС составил 6,0%, среди мужчин – 5,8%. В еврозоне показатели несколько выше – 6,4% и 6,1% соответственно.

        Дополнение

        В Центре экономической стратегии утверждают, что украинская экономика, как отмечают эксперты, продолжает восстанавливаться после шока начала полномасштабной войны, однако ситуация на рынке труда остается напряженной. По оценкам исследовательского агентства Info Sapiens, в сентябре 2025 года уровень безработицы в Украине составил 11,4%, продолжая постепенно снижаться.

        В то же время растет показатель бедности: доля украинцев, которые вынуждены экономить на еде, достигла 20,7%.

        Экономисты объясняют, что несмотря на активное восстановление спроса на рабочую силу, предложение со стороны работников остается ограниченным из-за миграции за границу и мобилизации. Хотя количество вакансий в августе 2025 года кое-где превысило довоенный уровень, объем новых резюме все еще составляет лишь 80–90% от показателей 2021 года.

        В Украине за девять месяцев 2025 года зарегистрировали более 225 тысяч новых ФОПов – инфографика03.10.25, 10:23 • 722 просмотра

        Степан Гафтко

        ОбществоЭкономикаНовости Мира
        Украина