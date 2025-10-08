Парламент проголосував за створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування порушень прав дитини

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих порушень прав дитини у сфері державної політики щодо охорони дитинства. За рішення проголосували 300 народних депутатів, повідомив у Telegram народний обранець Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що парламент підтримав ініціативу щодо створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка займатиметься перевіркою ймовірних порушень прав дітей під час формування та реалізації державної політики у сфері охорони дитинства.

За відповідне рішення проголосували 300 народних депутатів. Очікується, що робота комісії дозволить виявити проблемні моменти у законодавстві та практиках, що стосуються прав неповнолітніх, а також запропонувати шляхи їх усунення.

