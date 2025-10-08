Парламент проголосував за створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування порушень прав дитини

$41.320.03
Ексклюзив
10:08 • 1980 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 7776 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 11957 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 12776 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 17399 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 17373 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 16331 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 59529 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54673 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39642 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 28973 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 26249 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 29586 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 20875 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26086 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 1964 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 5084 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26152 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 59528 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 44044 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Руслан Стефанчук
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Державний кордон України
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 10856 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 37412 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 40723 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 92350 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 87149 перегляди
Tesla Model Y
The Guardian
Північний потік
Свіфт
El País

Парламент проголосував за створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування порушень прав дитини

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих порушень прав дитини у сфері державної політики щодо охорони дитинства. За рішення проголосували 300 народних депутатів.

Парламент проголосував за створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування порушень прав дитини

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих порушень прав дитини у сфері державної політики щодо охорони дитинства. За рішення проголосували 300 народних депутатів, повідомив у Telegram народний обранець Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що парламент підтримав ініціативу щодо створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка займатиметься перевіркою ймовірних порушень прав дітей під час формування та реалізації державної політики у сфері охорони дитинства.

За відповідне рішення проголосували 300 народних депутатів. Очікується, що робота комісії дозволить виявити проблемні моменти у законодавстві та практиках, що стосуються прав неповнолітніх, а також запропонувати шляхи їх усунення.

У двох в'язницях неповнолітніх тривалий час тримали в одиночках: Омбудсман звернувся до Мін'юсту08.10.25, 09:46 • 2462 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України