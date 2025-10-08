Парламент проголосовал за создание Временной следственной комиссии для расследования нарушений прав ребенка

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования возможных нарушений прав ребенка в сфере государственной политики по охране детства. За решение проголосовали 300 народных депутатов, сообщил в Telegram народный избранник Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Подробности

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что парламент поддержал инициативу по созданию Временной следственной комиссии (ВСК), которая будет заниматься проверкой вероятных нарушений прав детей при формировании и реализации государственной политики в сфере охраны детства.

За соответствующее решение проголосовали 300 народных депутатов. Ожидается, что работа комиссии позволит выявить проблемные моменты в законодательстве и практиках, касающихся прав несовершеннолетних, а также предложить пути их устранения.

