Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 19440 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 23830 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 16754 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 17162 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 27144 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 15798 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15387 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16707 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26641 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
Рада підтримала пільги на адмінзбори для військових, переселенців і постраждалих від війни

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що звільняє захисників, переселенців та постраждалих від агресії від сплати адмінзборів та держмита за реєстраційні дії. Пільги діятимуть під час воєнного стану та місяць після його завершення.

Рада підтримала пільги на адмінзбори для військових, переселенців і постраждалих від війни

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який звільняє захисників, переселенців і постраждалих від російської агресії від сплати адміністративних зборів та держмита за реєстраційні дії. Про це повідомляється на сайті ВР, пише УНН.

Деталі

Йдеться про проєкт Закону №13721, який передбачає пільги під час державної реєстрації прав власності, бізнесу, актів цивільного стану та отримання витягів із державних реєстрів. Безплатно ці послуги зможуть отримати військовослужбовці, ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих, звільнені з полону, волонтери, внутрішньо переміщені особи, а також бізнес, зареєстрований на територіях бойових дій чи окупації.

Рада схвалила дозвіл СБУ подавати проєкти рішень на розгляд Президента та уряду09.10.25, 13:51 • 1444 перегляди

Пільговий режим діятиме протягом воєнного стану і ще місяць після його завершення. Витрати місцевих бюджетів держава компенсуватиме у визначеному порядку.

Законопроєкт формує єдину систему доступу до адмінпослуг для тих, хто постраждав через війну, – без бюрократичних винятків і складних процедур. Як зазначається у поясненні до документа, це не просто формальна подяка, а конкретна підтримка людей, які втратили дім, здоров’я або свободу, захищаючи країну.

Рада дозволила критичним підприємствам бронювати працівників з проблемами з військовим обліком09.10.25, 12:26 • 2302 перегляди

Степан Гафтко

