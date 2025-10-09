Рада підтримала пільги на адмінзбори для військових, переселенців і постраждалих від війни
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що звільняє захисників, переселенців та постраждалих від агресії від сплати адмінзборів та держмита за реєстраційні дії. Пільги діятимуть під час воєнного стану та місяць після його завершення.
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який звільняє захисників, переселенців і постраждалих від російської агресії від сплати адміністративних зборів та держмита за реєстраційні дії. Про це повідомляється на сайті ВР, пише УНН.
Деталі
Йдеться про проєкт Закону №13721, який передбачає пільги під час державної реєстрації прав власності, бізнесу, актів цивільного стану та отримання витягів із державних реєстрів. Безплатно ці послуги зможуть отримати військовослужбовці, ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих, звільнені з полону, волонтери, внутрішньо переміщені особи, а також бізнес, зареєстрований на територіях бойових дій чи окупації.
Пільговий режим діятиме протягом воєнного стану і ще місяць після його завершення. Витрати місцевих бюджетів держава компенсуватиме у визначеному порядку.
Законопроєкт формує єдину систему доступу до адмінпослуг для тих, хто постраждав через війну, – без бюрократичних винятків і складних процедур. Як зазначається у поясненні до документа, це не просто формальна подяка, а конкретна підтримка людей, які втратили дім, здоров’я або свободу, захищаючи країну.
