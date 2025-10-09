Рада схвалила дозвіл СБУ подавати проєкти рішень на розгляд Президента та уряду
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12028, що надає СБУ право розробляти та вносити на розгляд Президента і Кабміну проєкти нормативно-правових актів.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт (№12028), який надає право Службі безпеки України розробляти та вносити на розгляд Президента, Кабміну проєкти нормативно-правових актів, повідомили у ВР у четвер, пише УНН.
Деталі
Законом внесено зміни до Закону України "Про Службу безпеки України", згідно з якими Служба безпеки наділяється повноваженнями щодо розробки та внесення на розгляд Президента України та Кабінету міністрів України проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.
Також відповідні зміни передбачені до Закону України "Про Кабінет Міністрів України", згідно з якими Служба безпеки включається до переліку суб’єктів, які мають право ініціативи в ухваленні актів Кабінету міністрів України їх підготовки та внесення на розгляд уряду.
