Рада прописала в законі повноваження СБУ управляти держмайном

"За" - 272 голосів народних депутатів України.

Цитата

"Законопроектом пропонується встановити, що СБУ відповідно до своїх основних завдань зобов’язана здійснювати управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління, в межах повноважень, визначених статтею 6 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (щодо повноважень уповноважених органів управління)", - зазначив Мельничук.

У чому була проблема

У законі "Про Службу безпеки України" не були прописані повноваження управляти державним майном, що фактично вже здійснюється СБУ з моменту утворення.

Водночас є об’єктивна необхідність в отриманні додаткового майна від ЗСУ, інших військових формувань, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та передачі їм майна, яке не використовується СБУ в її оперативно-службовій діяльності. І під час передачі та отримання майна в деяких випадках виникали складнощі з оформленням правовстановлюючих документів СБУ на таке майно. Тож, питання вирішили шляхом внесення змін до законодавства.