Рада прописала в законі повноваження СБУ управляти держмайном
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Службі безпеки України надали повноваження управляти державним майном. Відповідний законопроект №7243 в цілому ухвалила Верховна Рада, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю, 4 листопада, у Telegram, пише УНН.
"За" - 272 голосів народних депутатів України.
Цитата
"Законопроектом пропонується встановити, що СБУ відповідно до своїх основних завдань зобов’язана здійснювати управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління, в межах повноважень, визначених статтею 6 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (щодо повноважень уповноважених органів управління)", - зазначив Мельничук.
У чому була проблема
У законі "Про Службу безпеки України" не були прописані повноваження управляти державним майном, що фактично вже здійснюється СБУ з моменту утворення.
Водночас є об’єктивна необхідність в отриманні додаткового майна від ЗСУ, інших військових формувань, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та передачі їм майна, яке не використовується СБУ в її оперативно-службовій діяльності. І під час передачі та отримання майна в деяких випадках виникали складнощі з оформленням правовстановлюючих документів СБУ на таке майно. Тож, питання вирішили шляхом внесення змін до законодавства.