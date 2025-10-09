Рада одобрила разрешение СБУ подавать проекты решений на рассмотрение Президента и правительства

$41.400.09
09:40 • 10738 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 16293 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 12661 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 13681 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 22437 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 14445 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 15049 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16504 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26451 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48674 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 31007 просмотра
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодняPhoto9 октября, 03:56 • 9776 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 14370 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей06:16 • 7542 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 12523 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 10776 просмотра
Рада одобрила разрешение СБУ подавать проекты решений на рассмотрение Президента и правительства

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №12028, предоставляющий СБУ право разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента и Кабмина проекты нормативно-правовых актов.

Рада одобрила разрешение СБУ подавать проекты решений на рассмотрение Президента и правительства

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№12028), который предоставляет право Службе безопасности Украины разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента, Кабмина проекты нормативно-правовых актов, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.

Детали

Законом внесены изменения в Закон Украины "О Службе безопасности Украины", согласно которым Служба безопасности наделяется полномочиями по разработке и внесению на рассмотрение Президента Украины и Кабинета министров Украины проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Также соответствующие изменения предусмотрены в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины", согласно которым Служба безопасности включается в перечень субъектов, имеющих право инициативы в принятии актов Кабинета министров Украины, их подготовки и внесения на рассмотрение правительства.

Юлия Шрамко

Политика
Служба безопасности Украины
Верховная Рада