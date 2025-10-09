Рада одобрила разрешение СБУ подавать проекты решений на рассмотрение Президента и правительства
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №12028, предоставляющий СБУ право разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента и Кабмина проекты нормативно-правовых актов.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№12028), который предоставляет право Службе безопасности Украины разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента, Кабмина проекты нормативно-правовых актов, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.
Детали
Законом внесены изменения в Закон Украины "О Службе безопасности Украины", согласно которым Служба безопасности наделяется полномочиями по разработке и внесению на рассмотрение Президента Украины и Кабинета министров Украины проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
Также соответствующие изменения предусмотрены в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины", согласно которым Служба безопасности включается в перечень субъектов, имеющих право инициативы в принятии актов Кабинета министров Украины, их подготовки и внесения на рассмотрение правительства.
