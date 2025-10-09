Рада поддержала льготы на админсборы для военных, переселенцев и пострадавших от войны

$41.400.09
Эксклюзив
11:29 • 3914 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 17070 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 21778 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 15672 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 16243 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 25794 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 15458 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15346 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16679 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26603 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Президент Финляндии сегодня встретится с Трампом: будут говорить о войне в Украине9 октября, 03:13 • 5430 просмотра
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодняPhoto9 октября, 03:56 • 12453 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 16852 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 11497 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 15003 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 1396 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 17100 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 21809 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 25817 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 61324 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Виктор Орбан
Игорь Клименко
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Черниговская область
Венгрия
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 1396 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах06:39 • 3912 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 26932 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 44220 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 58111 просмотра
Лекарственные средства
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

Рада поддержала льготы на админсборы для военных, переселенцев и пострадавших от войны

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект, освобождающий защитников, переселенцев и пострадавших от агрессии от уплаты админсборов и госпошлины за регистрационные действия. Льготы будут действовать во время военного положения и месяц после его завершения.

Рада поддержала льготы на админсборы для военных, переселенцев и пострадавших от войны

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который освобождает защитников, переселенцев и пострадавших от российской агрессии от уплаты административных сборов и госпошлины за регистрационные действия. Об этом сообщается на сайте ВР, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о проекте Закона №13721, который предусматривает льготы при государственной регистрации прав собственности, бизнеса, актов гражданского состояния и получении выписок из государственных реестров. Бесплатно эти услуги смогут получить военнослужащие, ветераны, люди с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших, освобожденные из плена, волонтеры, внутренне перемещенные лица, а также бизнес, зарегистрированный на территориях боевых действий или оккупации.

Рада одобрила разрешение СБУ подавать проекты решений на рассмотрение Президента и правительства09.10.25, 13:51 • 1294 просмотра

Льготный режим будет действовать в течение военного положения и еще месяц после его завершения. Расходы местных бюджетов государство будет компенсировать в определенном порядке.

Законопроект формирует единую систему доступа к админуслугам для тех, кто пострадал из-за войны, – без бюрократических исключений и сложных процедур. Как отмечается в пояснении к документу, это не просто формальная благодарность, а конкретная поддержка людей, которые потеряли дом, здоровье или свободу, защищая страну.

Рада разрешила критическим предприятиям бронировать работников с проблемами с воинским учетом09.10.25, 12:26 • 2238 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Украина