Рада поддержала льготы на админсборы для военных, переселенцев и пострадавших от войны
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект, освобождающий защитников, переселенцев и пострадавших от агрессии от уплаты админсборов и госпошлины за регистрационные действия. Льготы будут действовать во время военного положения и месяц после его завершения.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который освобождает защитников, переселенцев и пострадавших от российской агрессии от уплаты административных сборов и госпошлины за регистрационные действия. Об этом сообщается на сайте ВР, пишет УНН.
Подробности
Речь идет о проекте Закона №13721, который предусматривает льготы при государственной регистрации прав собственности, бизнеса, актов гражданского состояния и получении выписок из государственных реестров. Бесплатно эти услуги смогут получить военнослужащие, ветераны, люди с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших, освобожденные из плена, волонтеры, внутренне перемещенные лица, а также бизнес, зарегистрированный на территориях боевых действий или оккупации.
Льготный режим будет действовать в течение военного положения и еще месяц после его завершения. Расходы местных бюджетов государство будет компенсировать в определенном порядке.
Законопроект формирует единую систему доступа к админуслугам для тех, кто пострадал из-за войны, – без бюрократических исключений и сложных процедур. Как отмечается в пояснении к документу, это не просто формальная благодарность, а конкретная поддержка людей, которые потеряли дом, здоровье или свободу, защищая страну.
