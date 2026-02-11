Питання виборів в Україні мають вирішувати самі українці – Рютте
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення щодо проведення виборів в Україні під час війни є внутрішньою справою держави. Альянс не бачить підстав для зовнішнього тиску на українське керівництво з цього приводу.
Рішення щодо проведення виборів в Україні в умовах війни є виключно внутрішньою справою держави та має ухвалюватися українським суспільством і владою відповідно до Конституції. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН.
Деталі
Генеральний секретар НАТО наголосив, що Альянс завжди дотримувався позиції: саме українці визначають, які рішення вони можуть і готові приймати – як у межах потенційної мирної угоди, так і щодо чутливих внутрішньополітичних питань, зокрема територіальних.
За словами Рютте, так само лише Україна має право вирішувати, яким чином і коли доносити можливі домовленості про мир або довгострокове припинення вогню до власного населення.
Він підкреслив, що не бачить підстав чинити будь-який зовнішній тиск на українське керівництво з приводу виборів і висловив повну довіру до української демократії.
Я маю повну довіру до українського керівництва та української демократії. Це питання має вирішуватися самими українцями – відповідно до їхньої Конституції та усталених демократичних процедур
Нагадаємо
Як писав Reuters із посиланням на джерело, графік оголошення Президентом Зеленським планів щодо виборів та референдуму 24 лютого є нереалістичним, оскільки це неможливо без мирної угоди з росією. Україна потребує гарантій безпеки та припинення вогню для проведення виборів.