Питання виборів в Україні мають вирішувати самі українці – Рютте

Рішення щодо проведення виборів в Україні в умовах війни є виключно внутрішньою справою держави та має ухвалюватися українським суспільством і владою відповідно до Конституції. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що Альянс завжди дотримувався позиції: саме українці визначають, які рішення вони можуть і готові приймати – як у межах потенційної мирної угоди, так і щодо чутливих внутрішньополітичних питань, зокрема територіальних.

За словами Рютте, так само лише Україна має право вирішувати, яким чином і коли доносити можливі домовленості про мир або довгострокове припинення вогню до власного населення.

Він підкреслив, що не бачить підстав чинити будь-який зовнішній тиск на українське керівництво з приводу виборів і висловив повну довіру до української демократії.

Я маю повну довіру до українського керівництва та української демократії. Це питання має вирішуватися самими українцями – відповідно до їхньої Конституції та усталених демократичних процедур