16:28 • 534 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 3898 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 12819 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 12739 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 16886 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 28259 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23430 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37865 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 38227 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33705 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Питання виборів в Україні мають вирішувати самі українці – Рютте

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення щодо проведення виборів в Україні під час війни є внутрішньою справою держави. Альянс не бачить підстав для зовнішнього тиску на українське керівництво з цього приводу.

Рішення щодо проведення виборів в Україні в умовах війни є виключно внутрішньою справою держави та має ухвалюватися українським суспільством і владою відповідно до Конституції. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН.

Деталі

Генеральний секретар НАТО наголосив, що Альянс завжди дотримувався позиції: саме українці визначають, які рішення вони можуть і готові приймати – як у межах потенційної мирної угоди, так і щодо чутливих внутрішньополітичних питань, зокрема територіальних.

За словами Рютте, так само лише Україна має право вирішувати, яким чином і коли доносити можливі домовленості про мир або довгострокове припинення вогню до власного населення.

Він підкреслив, що не бачить підстав чинити будь-який зовнішній тиск на українське керівництво з приводу виборів і висловив повну довіру до української демократії.

Я маю повну довіру до українського керівництва та української демократії. Це питання має вирішуватися самими українцями – відповідно до їхньої Конституції та усталених демократичних процедур 

– зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо

Як писав Reuters із посиланням на джерело, графік оголошення Президентом Зеленським планів щодо виборів та референдуму 24 лютого є нереалістичним, оскільки це неможливо без мирної угоди з росією. Україна потребує гарантій безпеки та припинення вогню для проведення виборів.

Андрій Тимощенков

