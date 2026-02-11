Вопросы выборов в Украине должны решать сами украинцы – Рютте

$43.090.06
51.250.13
ukenru
16:28 • 1482 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 5490 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 13841 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 13385 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 17446 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 28839 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23597 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38005 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 38407 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33893 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.8м/с
86%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 21120 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 16448 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 12475 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 16249 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 12575 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 13846 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 12775 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 16440 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 28841 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 41620 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Село
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет16:53 • 452 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 2800 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 7198 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 12630 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 30639 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Вопросы выборов в Украине должны решать сами украинцы – Рютте

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о проведении выборов в Украине во время войны является внутренним делом государства. Альянс не видит оснований для внешнего давления на украинское руководство по этому поводу.

Вопросы выборов в Украине должны решать сами украинцы – Рютте

Решение о проведении выборов в Украине в условиях войны является исключительно внутренним делом государства и должно приниматься украинским обществом и властью в соответствии с Конституцией. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Альянс всегда придерживался позиции: именно украинцы определяют, какие решения они могут и готовы принимать – как в рамках потенциального мирного соглашения, так и по чувствительным внутриполитическим вопросам, в частности территориальным.

По словам Рютте, так же только Украина имеет право решать, каким образом и когда доносить возможные договоренности о мире или долгосрочном прекращении огня до собственного населения.

Он подчеркнул, что не видит оснований оказывать какое-либо внешнее давление на украинское руководство по поводу выборов и выразил полное доверие к украинской демократии.

Я полностью доверяю украинскому руководству и украинской демократии. Этот вопрос должен решаться самими украинцами – в соответствии с их Конституцией и устоявшимися демократическими процедурами 

– отметил генсек НАТО.

Напомним

Как писал Reuters со ссылкой на источник, график объявления Президентом Зеленским планов по выборам и референдуму 24 февраля нереалистичен, поскольку это невозможно без мирного соглашения с россией. Украине нужны гарантии безопасности и прекращение огня для проведения выборов.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Марк Рютте
Reuters
НАТО
Владимир Зеленский
Украина