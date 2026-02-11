Вопросы выборов в Украине должны решать сами украинцы – Рютте

Решение о проведении выборов в Украине в условиях войны является исключительно внутренним делом государства и должно приниматься украинским обществом и властью в соответствии с Конституцией. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Альянс всегда придерживался позиции: именно украинцы определяют, какие решения они могут и готовы принимать – как в рамках потенциального мирного соглашения, так и по чувствительным внутриполитическим вопросам, в частности территориальным.

По словам Рютте, так же только Украина имеет право решать, каким образом и когда доносить возможные договоренности о мире или долгосрочном прекращении огня до собственного населения.

Он подчеркнул, что не видит оснований оказывать какое-либо внешнее давление на украинское руководство по поводу выборов и выразил полное доверие к украинской демократии.

Я полностью доверяю украинскому руководству и украинской демократии. Этот вопрос должен решаться самими украинцами – в соответствии с их Конституцией и устоявшимися демократическими процедурами – отметил генсек НАТО.

Напомним

Как писал Reuters со ссылкой на источник, график объявления Президентом Зеленским планов по выборам и референдуму 24 февраля нереалистичен, поскольку это невозможно без мирного соглашения с россией. Украине нужны гарантии безопасности и прекращение огня для проведения выборов.