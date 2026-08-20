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путін знайшов позитив в українських ударах по Wildberries - ISW

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

Диктатор рф путін намагається приховати економічну шкоду війни та українських ударів. У рф зростають ціни, дефіцит бензину й робочої сили.

путін знайшов позитив в українських ударах по Wildberries - ISW

Очільник росії володимир путін намагається представити погані економічні показники рф у позитивному світлі, оскільки він не в змозі приховати шкоду, яку завдали російській економіці чотири роки війни та українські далекобійні удари. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що путін заявив, що зростання ВВП росії наразі становить близько одного відсотка, характеризуючи це зростання як "скромне", але позитивне.

путін визнав, що "зовнішній тиск" та "терористичні атаки" - визначення кремля для кампанії далекобійних ударів України - впливають на економічний занепад росії. путін визнав, що українські удари по об'єктах Wildberries наприкінці липня та в серпні 2026 року, які накладають на росію зростаючі операційні та фінансові витрати, означають, що деякі логістичні та складські приміщення потребують "відновлення", але заявив, що вся торговельна інфраструктура працює ефективно

- вказують аналітики.

Вони підкреслюють, що путін прагнув запевнити російську громадськість, що він вживає відповідних заходів для вирішення економічних проблем росії напередодні майбутніх вересневих виборів до державної думи.

Він спробував представити російський уряд як такий, що пріоритезує питання якості життя російських громадян, навіть коли кремль намагається підготувати російське суспільство до більших жертв через його невдалу війну. Російський народ дедалі більше відчуває наслідки війни у ​​вигляді зростання інфляції та цін на товари, дефіциту бензину та нестачі робочої сили

- йдеться у статті.

Спостерігачі додають, що путін, імовірно, усвідомлює масштаби шкоди, яку українські удари завдають російській економіці, при цьому зображає себе та свою партію "єдина росія" як таких, що усвідомлюють економічні та соціальні труднощі російського народу напередодні виборів.

Нагадаємо

За інформацією ISW, росія відхиляє всі пропозиції щодо припинення вогню, наполягаючи на умовах повної капітуляції України.

росіяни мають знати, що сидіти без світла їм доведеться через ідіотизм путіна - Коваленко20.08.26, 01:37 • 2726 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
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Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Україна