Глава России Владимир Путин пытается представить плохие экономические показатели РФ в позитивном свете, поскольку он не в состоянии скрыть ущерб, который российской экономике нанесли четыре года войны и украинские дальнобойные удары. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

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Отмечается, что Путин заявил: рост ВВП России в настоящее время составляет около одного процента, охарактеризовав этот рост как «скромный», но положительный.

Путин признал, что «внешнее давление» и «террористические атаки» — определение Кремля для кампании украинских дальнобойных ударов — влияют на экономический спад в России. Путин признал, что украинские удары по объектам Wildberries в конце июля и в августе 2026 года, которые возлагают на Россию растущие операционные и финансовые расходы, означают, что некоторые логистические и складские помещения нуждаются в «восстановлении», но заявил, что вся торговая инфраструктура работает эффективно — указывают аналитики.

Они подчеркивают, что Путин стремился заверить российскую общественность в том, что принимает соответствующие меры для решения экономических проблем России накануне предстоящих сентябрьских выборов в Государственную думу.

Он попытался представить российское правительство как приоритизирующее вопросы качества жизни российских граждан, даже когда Кремль пытается подготовить российское общество к большим жертвам из-за его неудачной войны. Российский народ все больше ощущает последствия войны в виде роста инфляции и цен на товары, дефицита бензина и нехватки рабочей силы — говорится в статье.

Наблюдатели добавляют, что Путин, вероятно, осознает масштабы ущерба, который украинские удары наносят российской экономике, при этом изображает себя и свою партию «Единая Россия» как осознающих экономические и социальные трудности российского народа накануне выборов.

Напомним

По информации ISW, Россия отвергает все предложения о прекращении огня, настаивая на условиях полной капитуляции Украины.

Россияне должны знать, что сидеть без света им придется из-за идиотизма Путина — Коваленко