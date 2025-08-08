путін зідзвонився з Сі Цзіньпіном напередодні очікуваного саміту з Трампом
Київ • УНН
Глава Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Розмова відбулася напередодні саміту Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Глава Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю провів телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним, пише УНН з посиланням на The South China Morning Post.
Деталі
"Як повідомили державні ЗМІ, глава Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю провів телефонну розмову зі своїм російським колегою володимиром путіним", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Розмова відбулася напередодні очікуваного саміту між путіним та президентом США Дональдом Трампом.
За повідомленнями, зустріч Трампа і путіна може відбутися наступного понеділка, Рим розглядається як місце проведення. Це була б перша зустріч Трампа і путіна після повернення Трампа на посаду.