путин созвонился с Си Цзиньпином накануне ожидаемого саммита с Трампом

Глава Китая Си Цзиньпин в пятницу провел телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на The South China Morning Post.

Детали

Дополнение

Разговор состоялся накануне ожидаемого саммита между путиным и президентом США Дональдом Трампом.

По сообщениям, встреча Трампа и путина может состояться в следующий понедельник, Рим рассматривается как место проведения. Это была бы первая встреча Трампа и путина после возвращения Трампа в должность.