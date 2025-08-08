путин созвонился с Си Цзиньпином накануне ожидаемого саммита с Трампом
Киев • УНН
Глава Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с владимиром путиным. Разговор состоялся накануне саммита путина с президентом США Дональдом Трампом.
Глава Китая Си Цзиньпин в пятницу провел телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на The South China Morning Post.
Детали
"Как сообщили государственные СМИ, глава Китая Си Цзиньпин в пятницу провел телефонный разговор со своим российским коллегой владимиром путиным", - говорится в сообщении.
Дополнение
Разговор состоялся накануне ожидаемого саммита между путиным и президентом США Дональдом Трампом.
По сообщениям, встреча Трампа и путина может состояться в следующий понедельник, Рим рассматривается как место проведения. Это была бы первая встреча Трампа и путина после возвращения Трампа в должность.