Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін спростив правила субсидій для нафтопереробних заводів на тлі ударів по галузі – Вloomberg

Київ • УНН

 • 410 перегляди

путін послабив правила держпідтримки для нафтопереробних заводів, дозволивши їм отримувати субсидії навіть за високих ринкових цін на бензин та дизельне паливо. Це рішення діятиме до 1 травня 2026 року та має на меті заохотити виробників постачати пальне на внутрішній ринок.

путін спростив правила субсидій для нафтопереробних заводів на тлі ударів по галузі – Вloomberg

російський диктатор володимир путін послабив правила державної підтримки для нафтопереробних заводів, дозволивши їм отримувати субсидії навіть за високих ринкових цін на бензин та дизельне паливо. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН

Деталі

Згідно з указом, який набрав чинності з 1 жовтня і діятиме до 1 травня 2026 року, заводи можуть отримувати допомогу держави навіть тоді, коли оптові ціни перевищують порогові. Мета змін – заохотити виробників продовжувати постачати пальне на внутрішній ринок, навіть коли вигідніше його експортувати.

Розвідка США допомагає Україні атакувати російську енергетичну інфраструктуру – FT12.10.25, 16:11 • 2808 переглядiв

Як пише Вloomberg, раніше уряд виплачував субсидії тільки якщо оптові ціни на бензин не перевищували 10% від порогових, а на дизель – 20%. Нові правила підвищують ці межі до 20% і 30% відповідно.

Цього року виплати субсидій значно скоротилися – до 716 мільярдів рублів за перші дев’ять місяців, порівняно з 1,8 трильйона минулого року. 

російські промислові підприємства масово відправляють робітників у вимушені відпустки - Reuters09.10.25, 15:16 • 3121 перегляд

Причиною стало посилення атак України на російську нафтову галузь: удари по заводах знизили темпи переробки нафти, спровокували паливну кризу і зростання цін всередині країни.

Віце-прем’єр рф олександр новак раніше зазначав, що державні виплати будуть збільшені через підвищення цін на пальне, щоб підтримати внутрішній ринок і стабілізувати ситуацію.

Зростання ВВП України у вересні-жовтні сягне 3-4%, у рф наближається до нуля - міністр10.10.25, 15:01 • 2092 перегляди

Степан Гафтко

