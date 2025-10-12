путін спростив правила субсидій для нафтопереробних заводів на тлі ударів по галузі – Вloomberg
Київ • УНН
путін послабив правила держпідтримки для нафтопереробних заводів, дозволивши їм отримувати субсидії навіть за високих ринкових цін на бензин та дизельне паливо. Це рішення діятиме до 1 травня 2026 року та має на меті заохотити виробників постачати пальне на внутрішній ринок.
Деталі
Згідно з указом, який набрав чинності з 1 жовтня і діятиме до 1 травня 2026 року, заводи можуть отримувати допомогу держави навіть тоді, коли оптові ціни перевищують порогові. Мета змін – заохотити виробників продовжувати постачати пальне на внутрішній ринок, навіть коли вигідніше його експортувати.
Як пише Вloomberg, раніше уряд виплачував субсидії тільки якщо оптові ціни на бензин не перевищували 10% від порогових, а на дизель – 20%. Нові правила підвищують ці межі до 20% і 30% відповідно.
Цього року виплати субсидій значно скоротилися – до 716 мільярдів рублів за перші дев’ять місяців, порівняно з 1,8 трильйона минулого року.
Причиною стало посилення атак України на російську нафтову галузь: удари по заводах знизили темпи переробки нафти, спровокували паливну кризу і зростання цін всередині країни.
Віце-прем’єр рф олександр новак раніше зазначав, що державні виплати будуть збільшені через підвищення цін на пальне, щоб підтримати внутрішній ринок і стабілізувати ситуацію.
