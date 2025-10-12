$41.510.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Путин упростил правила субсидий для нефтеперерабатывающих заводов на фоне ударов по отрасли – Bloomberg

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Путин ослабил правила господдержки для нефтеперерабатывающих заводов, разрешив им получать субсидии даже при высоких рыночных ценах на бензин и дизельное топливо. Это решение будет действовать до 1 мая 2026 года и имеет целью поощрить производителей поставлять топливо на внутренний рынок.

Путин упростил правила субсидий для нефтеперерабатывающих заводов на фоне ударов по отрасли – Bloomberg

российский диктатор владимир путин ослабил правила государственной поддержки для нефтеперерабатывающих заводов, позволив им получать субсидии даже при высоких рыночных ценах на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН. 

Детали

Согласно указу, который вступил в силу с 1 октября и будет действовать до 1 мая 2026 года, заводы могут получать помощь государства даже тогда, когда оптовые цены превышают пороговые. Цель изменений – поощрить производителей продолжать поставлять топливо на внутренний рынок, даже когда выгоднее его экспортировать.

Ч. Разведка США помогает Украине атаковать российскую энергетическую инфраструктуру – FT.

Как пишет Bloomberg, ранее правительство выплачивало субсидии только если оптовые цены на бензин не превышали 10% от пороговых, а на дизель – 20%. Новые правила повышают эти пределы до 20% и 30% соответственно.

В этом году выплаты субсидий значительно сократились – до 716 миллиардов рублей за первые девять месяцев, по сравнению с 1,8 триллиона в прошлом году. 

ч. российские промышленные предприятия массово отправляют рабочих в вынужденные отпуска - Reuters

Причиной стало усиление атак Украины на российскую нефтяную отрасль: удары по заводам снизили темпы переработки нефти, спровоцировали топливный кризис и рост цен внутри страны.

Вице-премьер рф александр новак ранее отмечал, что государственные выплаты будут увеличены из-за повышения цен на топливо, чтобы поддержать внутренний рынок и стабилизировать ситуацию.

Ч. Рост ВВП Украины в сентябре-октябре достигнет 3-4%, в рф приближается к нулю - министр.

Степан Гафтко

Новости Мира
Владимир Путин
Reuters
Bloomberg L.P.
Украина