Путин упростил правила субсидий для нефтеперерабатывающих заводов на фоне ударов по отрасли – Bloomberg
Киев • УНН
Путин ослабил правила господдержки для нефтеперерабатывающих заводов, разрешив им получать субсидии даже при высоких рыночных ценах на бензин и дизельное топливо. Это решение будет действовать до 1 мая 2026 года и имеет целью поощрить производителей поставлять топливо на внутренний рынок.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно указу, который вступил в силу с 1 октября и будет действовать до 1 мая 2026 года, заводы могут получать помощь государства даже тогда, когда оптовые цены превышают пороговые. Цель изменений – поощрить производителей продолжать поставлять топливо на внутренний рынок, даже когда выгоднее его экспортировать.
Как пишет Bloomberg, ранее правительство выплачивало субсидии только если оптовые цены на бензин не превышали 10% от пороговых, а на дизель – 20%. Новые правила повышают эти пределы до 20% и 30% соответственно.
В этом году выплаты субсидий значительно сократились – до 716 миллиардов рублей за первые девять месяцев, по сравнению с 1,8 триллиона в прошлом году.
Причиной стало усиление атак Украины на российскую нефтяную отрасль: удары по заводам снизили темпы переработки нефти, спровоцировали топливный кризис и рост цен внутри страны.
Вице-премьер рф александр новак ранее отмечал, что государственные выплаты будут увеличены из-за повышения цен на топливо, чтобы поддержать внутренний рынок и стабилизировать ситуацию.
