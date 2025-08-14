путін розповів про "щирі зусилля" США щодо війни в Україні: що сказав диктатор

російський диктатор володимир путін заявив, що США "докладають енергійних і щирих зусиль, щоб припинити бойові дії в Україні та досягти прийнятних для всіх домовленостей". Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Під час спілкування з російськими "журналістами" диктатор заявив, що США докладають "достатньо енергійні та щирі зусилля для того, щоб припинити бойові дії, покласти край кризі та дійти домовленостей, які будуть цікаві для всіх сторін, залучених до цього конфлікту". За словами путіна, це необхідно для того, щоб "створити довгострокові умови миру і між нашими країнами, і в Європі, та й у світі в цілому".

Інших деталей російський диктатор не озвучив.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російський з реєстраційним номером RA-96023 вилетів із москви до Анкориджа (Аляска). Інформація про перебування путіна на борту не підтверджена.

Також у кремлі повідомили про приблизний час початку саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці 15 серпня.