14668 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
52167 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
33533 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
32688 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
32277 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
путін розповів про "щирі зусилля" США щодо війни в Україні: що сказав диктатор

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

володимир путін заявив про "енергійні та щирі зусилля" США для припинення бойових дій в Україні. Це необхідно для встановлення довгострокового миру в Європі та світі.

путін розповів про "щирі зусилля" США щодо війни в Україні: що сказав диктатор

російський диктатор володимир путін заявив, що США "докладають енергійних і щирих зусиль, щоб припинити бойові дії в Україні та досягти прийнятних для всіх домовленостей". Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Під час спілкування з російськими "журналістами" диктатор заявив, що США докладають "достатньо енергійні та щирі зусилля для того, щоб припинити бойові дії, покласти край кризі та дійти домовленостей, які будуть цікаві для всіх сторін, залучених до цього конфлікту". За словами путіна, це необхідно для того, щоб "створити довгострокові умови миру і між нашими країнами, і в Європі, та й у світі в цілому".

Інших деталей російський диктатор не озвучив.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російський з реєстраційним номером RA-96023 вилетів із москви до Анкориджа (Аляска). Інформація про перебування путіна на борту не підтверджена.

Також у кремлі повідомили про приблизний час початку саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці 15 серпня.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки