Спецборт з москви попрямував до Аляски напередодні саміту Трампа і путіна
Київ • УНН
Російський літак вилетів з москви до Анкориджа, Аляска, де очікується саміт Трампа та путіна. Інформація про перебування путіна на борту не підтверджена.
Російський спеціальний борт з реєстраційним номером RA-96023 вилетів із москви до Анкориджа (Аляска), повідомляють російські пабліки та підтверджують дані моніторингового ресурсу Flightadar24, пише УНН.
Деталі
Саме в Анкориджі завтра, 15 серпня, очікується саміт президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна. Російські телеграм-канали пишуть, що "за попередніми даними, на борту літака може перебувати путін", але ця інформація не підтверджена.
Повітряне судно, як вказано, рухалося у напрямку Берингової протоки.
