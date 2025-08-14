Спецборт з москви попрямував до Аляски напередодні саміту Трампа і путіна

$41.510.09
48.650.57
09:32 • 7120 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 25665 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 19787 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 19259 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 20268 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 27251 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 38496 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 41448 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40419 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42633 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 23507 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 21608 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 23807 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 17218 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 4738 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 25694 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 162288 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 137079 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 127122 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 137559 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Чернігівська область
Північна Корея
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 2918 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 29448 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 51662 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 104748 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 121021 перегляди
The Times
WhatsApp
Signal
Шахед-136
Brent

Спецборт з москви попрямував до Аляски напередодні саміту Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 2284 перегляди

Російський літак вилетів з москви до Анкориджа, Аляска, де очікується саміт Трампа та путіна. Інформація про перебування путіна на борту не підтверджена.

Спецборт з москви попрямував до Аляски напередодні саміту Трампа і путіна

Російський спеціальний борт з реєстраційним номером RA-96023 вилетів із москви до Анкориджа (Аляска), повідомляють російські пабліки та підтверджують дані моніторингового ресурсу Flightadar24, пише УНН.

Деталі

Саме в Анкориджі завтра, 15 серпня, очікується саміт президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна. Російські телеграм-канали пишуть, що "за попередніми даними, на борту літака може перебувати путін", але ця інформація не підтверджена.

Повітряне судно, як вказано, рухалося у напрямку Берингової протоки.

США тимчасово зняли з рф обмеження на фінансові транзакції, пов’язані з підготовкою саміту на Алясці13.08.25, 22:12 • 5206 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Дональд Трамп