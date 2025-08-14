Спецборт з москви попрямував до Аляски напередодні саміту Трампа і путіна

Російський спеціальний борт з реєстраційним номером RA-96023 вилетів із москви до Анкориджа (Аляска), повідомляють російські пабліки та підтверджують дані моніторингового ресурсу Flightadar24, пише УНН.

Деталі

Саме в Анкориджі завтра, 15 серпня, очікується саміт президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна. Російські телеграм-канали пишуть, що "за попередніми даними, на борту літака може перебувати путін", але ця інформація не підтверджена.

Повітряне судно, як вказано, рухалося у напрямку Берингової протоки.

США тимчасово зняли з рф обмеження на фінансові транзакції, пов’язані з підготовкою саміту на Алясці