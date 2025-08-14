Спецборт из москвы направился на Аляску накануне саммита Трампа и путина
Российский самолет вылетел из посквы в Анкоридж, Аляска, где ожидается саммит Трампа и путина. Информация о пребывании путина на борту не подтверждена.
Российский специальный борт с регистрационным номером RA-96023 вылетел из москвы в Анкоридж (Аляска), сообщают российские паблики и подтверждают данные мониторингового ресурса Flightadar24, пишет УНН.
Именно в Анкоридже завтра, 15 августа, ожидается саммит президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина. Российские телеграм-каналы пишут, что "по предварительным данным, на борту самолета может находиться путин", но эта информация не подтверждена.
Воздушное судно, как указано, двигалось в направлении Берингова пролива.
